ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 21:16
23.03.2026 19:39

Στη Σούδα για επισκευές το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford μετά τη φωτιά στα πλυντήρια του πλοίου

USS Ford & Souda Bay

Το USS Gerald R. Ford έφτασε στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, για να υποβληθεί σε συντήρηση και επισκευές μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή πλυντηρίων του πλοίου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν πριν από την πυρκαγιά.

Το πλοίο – το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ – «παραμένει πλήρως ικανό για αποστολή», ανέφερε η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ford θα παραμείνει εκεί για «σύντομο χρονικό διάστημα». Η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού αναφέρει ότι το Ford θα «υποβληθεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση, επισκευές και ανεφοδιασμό».

Η πυρκαγιά δεν σχετιζόταν με μάχη, ανέφερε ο στρατός. Το Ford έχει αναπτυχθεί από τον περασμένο Ιούνιο, πρώτα στην Καραϊβική στο πλαίσιο της ενίσχυσης του στρατού εν μέσω εντάσεων με τη Βενεζουέλα και τώρα στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν. Θα μπορούσε να σπάσει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αεροπλανοφόρου μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, εάν παραμείνει ανεπτυγμένο μέχρι τα μέσα Απριλίου, σύμφωνα με το USNI News.

