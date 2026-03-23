Reuters: Ρωγμές στην πετρελαϊκή παντοδυναμία των ΗΠΑ δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στον πόλεμο του Ιράν πεπεισμένος ότι ο τεράστιος πετρελαϊκός πλούτος της Αμερικής θα προστάτευε τη χώρα από το είδος του ενεργειακού σοκ που πλήττει τώρα μεγάλο μέρος του κόσμου. Τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, αυτή η ασπίδα φαίνεται εύθραυστη, σύμφωνα με το Reuters.

Το στοίχημα του Τραμπ έχει αποδώσει μόνο εν μέρει. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί λιγότερο απότομα από ό,τι αλλού, από τότε που οι αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο που κατέκλυσε γρήγορα τις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής, μπλοκάροντας το Στενό του Ορμούζ και διακόπτοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς, έχει αυξηθεί κατά περίπου 55% από τα τέλη Φεβρουαρίου σε περίπου 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate έχει αυξηθεί κατά 50% σε περίπου 99 δολάρια. Η απόκλιση μεταξύ των δύο δεικτών αναφοράς έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο σημείο της δεκαετίας, εξαιρουμένης μιας σύντομης αύξησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Αυτό το χάσμα αντανακλά μια διαρθρωτική μετατόπιση στις αγορές ενέργειας. Οι ΗΠΑ είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο και εξάγουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι εισάγουν, χάρη στην άνθηση του σχιστολιθικού πετρελαίου τα τελευταία 15 χρόνια. ​Ενώ τα αμερικανικά διυλιστήρια εξακολουθούν να εισάγουν αργό πετρέλαιο για να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ποιοτήτων της Μέσης Ανατολής που αντιπροσώπευαν περίπου το 4% της κατανάλωσης πέρυσι – η άμεση έκθεση της Αμερικής στον Κόλπο είναι πολύ μικρότερη από ​αυτήν της Ασίας ή της Ευρώπης.

Η Ασία είναι η πιο ευάλωτη περιοχή, καθώς εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 60% των εισαγωγών πετρελαίου της. Η ξαφνική αναστάτωση ανάγκασε τα διυλιστήρια πετρελαίου να μειώσουν τους συντελεστές παραγωγής και τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν επιδοτήσεις καυσίμων και μέτρα εξοικονόμησης με τεράστιο οικονομικό κόστος. Οι τιμές του αργού πετρελαίου για τις εισαγωγές στην περιοχή εκτοξεύτηκαν πρόσφατα πάνω από τα 150 δολάρια το βαρέλΙ.

Ένα απόθεμα που συρρικνώνεται

Το σχετικό πλεονέκτημα της Αμερικής, ωστόσο, διαβρώνεται γρήγορα. Με τους περιορισμούς στις προμήθειες της Μέσης Ανατολής, οι αγοραστές στην Ασία και την Ευρώπη στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εναλλακτικές πηγές – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – για αργό πετρέλαιο, ραφιναρισμένα καύσιμα και φυσικό αέριο. Αυτή η παγκόσμια αναταραχή τραβάει περισσότερους αμερικανικούς υδρογονάνθρακες στη διεθνή αγορά και περιορίζει τις προμήθειες στο εσωτερικό.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο για να φτάσουν το ρεκόρ των 4,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Μάρτιο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler. Οι εξαγωγές ραφιναρισμένων προϊόντων, κυρίως βενζίνης και ντίζελ, αναμένεται επίσης να φτάσουν στο ιστορικό υψηλό των περίπου 3,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Το μάθημα είναι σαφές: στις διασυνδεδεμένες αγορές πετρελαίου, η εγχώρια αφθονία δεν αγοράζει ανοσία.

Οι τιμές των αντλιών βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν ήδη αυξηθεί περισσότερο από 30% αυτόν τον μήνα και είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα 4 δολάρια το γαλόνι μέσα σε λίγες ημέρες, παρά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να περιορίσει τις τιμές.

Οι τιμές λιανικής πώλησης ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 5 δολάρια το γαλόνι για δεύτερη φορά την περασμένη εβδομάδα. Οι τιμές χονδρικής των βιομηχανικών καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70%, ελάχιστα λιγότερο από την αύξηση σχεδόν 80% που παρατηρείται στην Ευρώπη, την μεγαλύτερη περιοχή εισαγωγής ντίζελ στον κόσμο.

Ο Τραμπ αγνόησε την αύξηση, αποκαλώντας την «μικρό τίμημα» για τους στόχους του πολέμου. Αυτή η εμπιστοσύνη αντανακλά εν μέρει την επιτυχία της αστραπιαίας επέμβασης της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα νωρίτερα φέτος. Η σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και η ταχεία αλλαγή ηγεσίας έδωσαν στις ΗΠΑ αποτελεσματικό έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών πόρων της χώρας – ένα επιπλέον μαξιλάρι που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ανεπαρκές.

Το αν η κατάσχεση του πλούτου των ορυκτών καυσίμων του Ιράν ήταν ένας έμμεσος στόχος της τρέχουσας επίθεσης είναι άγνωστο. Αλλά η αντίληψη ότι η Αμερική θα μπορούσε να απορροφήσει ένα ενεργειακό σοκ χωρίς σοβαρές εγχώριες συνέπειες σχεδόν σίγουρα διαμόρφωσε το στρατιωτικό στοίχημα υψηλού διακυβεύματος της κυβέρνησης Τραμπ στον σημαντικότερο ενεργειακό κόμβο του κόσμου.

Σκληρά όρια

Αυτός ο υπολογισμός φαίνεται πλέον αμφισβητήσιμος. Οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, που εξακολουθούν να έχουν πληγεί από χρόνια κύκλων άνθησης και ύφεσης, παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την αύξηση των γεωτρήσεων παρά τις υψηλότερες τιμές.

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, οι περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι απαιτήσεις των επενδυτών για κεφαλαιακή πειθαρχία περιορίζουν την ταχύτητα με την οποία μπορεί να ανταποκριθεί η παραγωγή.

Εν τω μεταξύ, οι ανακουφιστικές δικλείδες, όπως η απελευθέρωση αποθεμάτων από στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, έχουν μόνο περιορισμένο αντίκτυπο.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπαινίχθηκε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, μόνο και μόνο για να απειλήσει την επόμενη μέρα να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν, τόσο περισσότερο θα μετατοπιστεί το βάρος στους Αμερικανούς καταναλωτές μέσω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και της αύξησης του πληθωρισμού – με δυνητικά σοβαρές πολιτικές συνέπειες σε ένα έτος εκλογών.

Πότε – ή εάν – το Στενό του Ορμούζ ανοίξει πλήρως παραμένει ασαφές. Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλοι σύμμαχοι προετοιμάζουν μια ναυτική αποστολή για να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της πλωτής οδού μετά από μια δημόσια διαμάχη με τον Τραμπ, αλλά είναι απίθανο να παρέμβουν αποφασιστικά όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Η επαναλειτουργία του Ορμούζ σχεδόν σίγουρα θα προκαλέσει απότομη πτώση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής, ωστόσο, θα χρειαστούν εβδομάδες για να επαναλειτουργήσουν τις πετρελαιοπηγές που έχουν αναγκαστεί να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω της σύγκρουσης. Τα διυλιστήρια, οι τερματικοί σταθμοί εξαγωγής και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές στις επιθέσεις θα χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο για να επισκευαστούν, αφήνοντας ένα επίμονο κενό εφοδιασμού.

Μόλις σταματήσουν οι πυροβολισμοί, η περιφερειακή απόκλιση τιμών πιθανότατα θα διευρυνθεί και όχι θα περιοριστεί, καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού των ΗΠΑ από την πηγή έως το διυλιστήριο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτες.

Ο πόλεμος θα αφήσει επίσης ένα διαρκές ασφάλιστρο κινδύνου για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής – πλήττοντας περισσότερο τις οικονομίες που εξαρτώνται περισσότερο από την περιοχή.

Η ιδέα ότι η αφθονία πετρελαίου της Αμερικής μπορεί να την προστατεύσει πλήρως από τα παγκόσμια ενεργειακά σοκ έχει δοκιμαστεί – και έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, καταλήγει το Reuters.

