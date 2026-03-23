ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 19:38
23.03.2026 18:38

Παραιτήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο

23.03.2026 18:38
Ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο, ο πρώην Επίτροπος Γιοχάνες Χαν, παραιτήθηκε επικαλούμενος άλλες δεσμεύσεις, δήλωσε η Επιτροπή τη Δευτέρα.

«Η Επιτροπή σέβεται την απόφαση του κ. Χαν και τον ευχαριστεί για την πολύτιμη συμβολή του στη διαδικασία διευθέτησης κατά το περασμένο έτος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ματσιέι Μπερεστέκι, προσθέτοντας ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα εν ευθέτω χρόνω».

Ο Αυστριακός Χαν, επίτροπος τόσο υπό τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ όσο και υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διορίστηκε στη θέση τον Μάιο του 2025 για να συμβάλει στις συζητήσεις για την επανένωση σε συνεργασία με την απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άντζελα Χολγκίν Κουέγιαρ.

Τον Ιανουάριο ο Χαν ανέλαβε τον ρόλο του προέδρου του γενικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας για πενταετή θητεία.

Ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι η Επιτροπή «λαμβάνει ήδη τα απαραίτητα μέτρα με στόχο τον διορισμό ενός νέου απεσταλμένου… στο άμεσο μέλλον». Πρόσθεσε ότι ο Χαν είχε στείλει επιστολή στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για να τον ενημερώσει για την απόφασή του.

Η Κύπρος ασκεί επί του παρόντος την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 19:38
Νίκος Δένδιας: Έψαλε στους Χαιρετισμούς στην Πλάκα (Photo)

ΕΡΤ: Ενδεχόμενες «αποσυνδέσεις» στις «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews

Η Citroën επεκτείνει τη δέσμευση της στη Formula Ε για τα 4ης γενιάς μονοθέσια

