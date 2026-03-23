Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής διαψεύδει τα περί διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ: «Χειραγωγούν τις αγορές»

Σε διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με αναφορές από Ισραηλινούς αξιωματούχους και δημοσιογράφο του Axios.

Κατά τις ίδιες πηγές, διαμεσολαβητές από τρίτες χώρες προσπαθούν να οργανώσουν μια συνάντηση των εκπροσώπων από ΗΠΑ και Ιράν εντός της εβδομάδας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Στο τραπέζι αναμένεται να καθίσουν ο Γκαλιμπάφ, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε νωρίτερα τη Δευτέρα, 23/3, ότι χθεσινές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κατέδειξαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό της τρέχουσας έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στην ίδια δήλωση, ο Τραμπ επισήμανε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιούνται με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», ο οποίος δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Γκαλιμπάφ: Fake news οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», τόνισε από την πλευρά του μέσω ανάρτησης στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι «οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

«Ο λαός μας απαιτεί την πλήρη και ταπεινωτική τιμωρία των επιτιθέμενων. Όλοι οι αξιωματούχοι στέκονται αταλάντευτα στο πλευρό του ηγέτη τους και του λαού μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής.

مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمان کنندهٔ متجاوزان هستند.

همهٔ مسئولین تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستاده اند.

هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است. فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که امریکا و اسرائیل درآن گیر افتاده‌اند. March 23, 2026

Σημειώνεται ότι, λίγη ώρα πριν την εν λόγω ανάρτηση, και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε ότι υπήρξαν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί διαπραγματεύσεων.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ, μέσω «φιλικών χωρών», που ζητούσαν συνομιλίες, αλλά υποστήριξε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις από την έναρξη του πολέμου. «Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε λάβει μηνύματα από ορισμένες φιλικές χώρες που μεταφέρουν ένα αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δήλωσε, επίσης, ότι «αρνήθηκε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις με τις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες 24 ημέρες αυτού του πολέμου που μας επιβλήθηκε».

Νωρίτερα ιρανικές πηγές είχαν αμφισβήτησει και πάλι δηλώσεις Τραμπ που μίλησε για «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη, διαψεύδοντας ότι υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ωστόσο η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Ο αξιωματούχος τόνισε πως το ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής εξετάσει το αίτημα.

