Επεισόδια στα Τίρανα μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση – Παραίτηση Ράμα και νέες εκλογές ζητά η αντιπολίτευση

Σε βίαιες συγκρούσεις κατέληξε η αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα, με επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, υπογραμμίζοντας όχι μόνο την αυξανόμενη οργή κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, αλλά και μια φερόμενη κρίση νομιμότητας γύρω από την τέταρτη θητεία του.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές αντιμετώπισαν την αστυνομία και επιτέθηκαν σε στόχους που σχετίζονται με την κυβέρνηση με βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και κανόνια νερού. Οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν από το γραφείο του Πρωθυπουργού στο κτίριο AKSHI, τον Δήμο Τιράνων, στα κοντινά υπουργεία και την έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος και πρώην πρόεδρος Σαλί Μπερίσα φέρεται να τραυματίστηκε κατά την επέμβαση της αστυνομίας.

Anti-corruption protests in Albania turned violent



Clashes broke out as demonstrators threw Molotov cocktails at Prime Minister Edi Rama’s office in Tirana, ministry buildings, and police vehicles, prompting officers to respond using tear gas and a water cannon.



Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η διαμαρτυρία υποκινήθηκε από την οργή. Τα βασικά αιτήματά της είναι η παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και η δημιουργία μιας τεχνικής υπηρεσιακής κυβέρνησης για την προετοιμασία νέων εκλογών. Το Δημοκρατικό Κόμμα, η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης, κατηγορεί τον Ράμα ότι χτίζει όχι απλώς ένα ολοένα και πιο συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης, αλλά ένα καθεστώς και ένα «ναρκοκράτος» στο οποίο, κατά την άποψή του, η εξουσία, οι κρατικοί θεσμοί, τα δίκτυα διαφθοράς και τα εγκληματικά συμφέροντα έχουν γίνει αχώριστα.

Στο επίκεντρο αυτού του επιχειρήματος βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι ο Ράμα εξασφάλισε μια τέταρτη εντολή κλέβοντας τις εκλογές. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, και όπως υποστηρίζει, έχει επίσης αντικατοπτριστεί σε διεθνείς αναφορές και αξιολογήσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, καθώς το κράτος με όλους τους ανθρώπινους, διοικητικούς και οικονομικούς του πόρους χρησιμοποιήθηκε εναντίον της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Υπό αυτή την έννοια, η διαμαρτυρία δεν ήταν μόνο κατά των τρεχουσών πολιτικών της κυβέρνησης, αλλά και κατά αυτού που η αντιπολίτευση θεωρεί ως καταστροφή των εκλογών ως αξιόπιστου μέσου δημοκρατικής εναλλαγής. Στην Αλβανία, οι αμφισβητούμενες εκλογές αποτελούν εδώ και καιρό μια επαναλαμβανόμενη πηγή αστάθειας και η αντιπολίτευση υποστηρίζει τώρα ότι αυτό το μοτίβο έχει φτάσει σε πολύ πιο επικίνδυνο επίπεδο.

Το πολιτικό υπόβαθρο της διαμαρτυρίας είναι εξίσου σημαντικό. Μέσα σε μόλις ένα μήνα από την έναρξη της τέταρτης θητείας του, ο Ράμα αναγκάστηκε σε σημαντικούς ανασχηματισμούς στην κυβέρνηση, απολύοντας τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Υποδομών και Ενέργειας, εναντίον του οποίου η Ειδική Εισαγγελία κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς είχε ζητήσει τη σύλληψη.

Ο ίδιος ο ανασχηματισμός τροφοδότησε τη φημολογία για βαθύτερη κρίση. Περισσότερο από το ήμισυ της κυβέρνησης άλλαξε, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών, σε κινήσεις που ερμηνεύτηκαν από τους επικριτές ως ένδειξη δυσπιστίας, εσωτερικής ρήξης και προσπάθειας περιορισμού των πολιτικών και νομικών επιπτώσεων αντί για πραγματική ανανέωση.

Για την αντιπολίτευση, αυτή η πίεση προέρχεται από μια αυξανόμενη αλυσίδα σκανδάλων διαφθοράς. Η Αλβανία έχει πληγεί από μια σειρά σημαντικών υποθέσεων διαφθοράς, ενώ οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η διάκριση μεταξύ ολιγαρχικών δικτύων, οργανωμένου εγκλήματος και κυβέρνησης έχει γίνει ολοένα και πιο ασαφής. Ένας σημαντικός αριθμός ανώτερων αξιωματούχων βρίσκεται ήδη στη φυλακή, υπό έρευνα ή έχει καταδικαστεί. Ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Άρμπεν Αχμετάι παραμένει διεθνώς καταζητούμενος, η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός Μπαλούκου θεωρείται ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της σύλληψης, ο πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας βρίσκεται στη φυλακή και οι πρώην υπουργοί υγείας και περιβάλλοντος, μαζί με δεκάδες άλλους ανώτερους αξιωματούχους, έχουν αντιμετωπίσει διώξεις ή έλεγχο.

Αυτή η αφήγηση της αντιπολίτευσης πηγαίνει παραπέρα, συνδέοντας την πολιτική εξουσία με παράνομες οικονομικές ροές. Η διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζουν οι επικριτές, έχει βοηθήσει στη διατήρηση της εξουσίας μέσω του κατασκευαστικού κλάδου, τον οποίο περιγράφουν ως κεντρικό κανάλι για το ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων, ειδικά στα Τίρανα και κατά μήκος της ακτής.

Αυτές οι κατηγορίες συγκρούονται τώρα με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αλβανίας. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση και ανεξάρτητες επικριτικές φωνές, η χρήση της βουλευτικής ασυλίας ως εμπόδιο κατά της δικαιοσύνης έχει προκαλέσει συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά κράτη μέλη. Τέσσερις ημέρες πριν από τη διαμαρτυρία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία ολοκλήρωσης μόνο για το Μαυροβούνιο, όχι για την Αλβανία. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ερμηνεύουν αυτό ως αρνητικό σήμα και υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Ράμα έχει ουσιαστικά κλείσει την πόρτα στην πορεία ολοκλήρωσης της Αλβανίας.

Το εγχώριο κόστος, υποστηρίζουν οι επικριτές, είναι ήδη ορατό. Την τελευταία δεκαετία, περισσότεροι από 900.000 πολίτες λέγεται ότι έχουν εγκαταλείψει την Αλβανία, ενώ περίπου το 90% των νέων αναφέρεται ότι είναι έτοιμοι να μεταναστεύσουν. Για την αντιπολίτευση, αυτή είναι η κοινωνική συνέπεια ενός πολιτικού συστήματος που ασφυκτιά το μέλλον της χώρας. Όπως το έθεσε ο πρώην βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Γκεντς Πόλο, «Αυτό είναι ένα καθεστώς που ασφυκτιά τη χώρα και το μέλλον της».

Μιλώντας μετά τις συγκρούσεις, ο Μπερίσα επαίνεσε τους διαδηλωτές και κλιμάκωσε τη ρητορική του κατά της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας τη στιγμή ως μια αποφασιστική αντιπαράθεση. «Αυτή ήταν μια μεγαλοπρεπής μάχη και εγγυώμαι ότι η επόμενη θα είναι ακόμη πιο μεγαλοπρεπής, και για τον Έντι Ράμα δεν θα υπάρχει καταφύγιο, ούτε ποντικότρυπα όπου θα μπορεί να κρυφτεί», είπε. Πρόσθεσε ότι «η ειρηνική εξέγερση των Αλβανών θα επιφέρει την τιμωρία που τους αξίζει» και προειδοποίησε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, δηλώνοντας: «Έντι Ράμα, παραιτήσου το συντομότερο δυνατό. Παραιτήσου, γιατί θα σε ρίξουμε κάτω με έναν τρόπο που δεν μπορείς να φανταστείς».

Ο Μπερίσα συνέδεσε επίσης άμεσα τη διαμαρτυρία με τη διαφθορά και τη χρήση εξουσίας για προσωπικό όφελος, κατηγορώντας την κυβερνώσα ελίτ ότι «κλέβει τον δημόσιο πλούτο σαν τις ύαινες» και χρησιμοποιεί νόμους και εντολές «για να προστατεύσει την κλοπή της». Είπε στους υποστηρικτές του ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη χώρα με εκείνους που κλέβουν και πλουτίζουν», προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι «θα καταλήξουν στον κάδο των σκουπιδιών της ιστορίας».

