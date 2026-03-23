Politico: Οι δύο πόλεμοι προκαλούν ρήγμα μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ

Ο μεγαλύτερος φόβος των Ευρωπαίων είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα στρέψει την πλάτη του στην Ουκρανία λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ο Ντόναλντ Τραμπ σε αντίποινα θα διακόψει ό,τι έχει απομείνει από την αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο. Ελπίζουν ότι παρέχοντας περιορισμένη υποστήριξη στην επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης θα καταφέρουν να πείσουν τον Τραμπ να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

«Ο πόλεμος στο Ιράν δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή μας από τη στήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εξαπολύσει πυρά κατά των Ευρωπαίων ηγετών για την άρνηση τους να συμβάλλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Έχει επίσης συνδέσει ρητά τη συνεχιζόμενη συμμετοχή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«ΤΟ ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗΣ!» έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social το Σαββατοκύριακο. «Παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ… ΔΕΙΛΟΙ. Θα το θυμόμαστε» έγραψε.

Η πρόταση του Κρεμλίνου

Την ίδια ώρα, η Μόσχα προσέφερε στην Ουάσιγκτον ένα «quid pro quo», στο οποίο το Κρεμλίνο θα σταματούσε να μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν αν η Ουάσιγκτον σταματούσε να παρέχει πληροφορίες στην Ουκρανία σχετικά με τη Ρωσία, όπως αποκάλυψε το POLITICO την Παρασκευή (20/3). Ωστόσο, το Κρεμλίνο διέψευσε αυτή την πληροφορία, χαρακτηρίζοντάς την «ψευδή».

«Το συγκεκριμένο δημοσίευμα – το έχουμε δει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ανήκει στην κατηγορία των ανακριβών, ή μάλλον ψευδών ειδήσεων».

Σύμφωνα με το POLITICO , παρότι οι ΗΠΑ απέρριψαν την προσφορά, δύο άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας δήλωσαν ότι η ίδια η πρόταση υποδηλώνει ενδεχόμενο συμβιβασμό.

«Υπάρχει τώρα ένα ρήγμα μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ, για το οποίο, ως ένθερμος υποστηρικτής των ΗΠΑ και της διατλαντικής συνεργασίας, λυπάμαι», δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Σταμπ, σε συνέντευξή του στη Daily Telegraph. «Αλλά είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να ζήσω. Και προσπαθώ προφανώς να σώσω ό,τι μπορώ», σημείωσε.

Το κακό προαίσθημα του Ζελένσκι

Τέσσερις ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν στο POLITICO ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν ότι στον πόλεμο κατά του Ιράν χρησιμοποιείται πολεμικό υλικό, το οποίο έχει ανάγκη η Ουκρανία για να αμυνθεί.

«Όταν βλέπεις τι έκανε ο Τραμπ στη Γροιλανδία, πώς δηλαδή διέκοψε μονομερώς την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αποσύρει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει «πολύ κακό προαίσθημα» για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην Ουκρανία. Εξέφρασε, ακόμα, την απογοήτευση του για το γεγονός ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας «αναβάλλονται συνεχώς».

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ταξίδεψαν το Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Ο τελευταίος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές» σε μια ανάρτησή του στο X, αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να δείξουν ότι ευθυγραμμίζονται με τον στόχο του Αμερικανού προέδρου για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ρούτε χαρακτήρισε την καταστροφή της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «πολύ σημαντική», συνδέοντάς την με την «ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Ο Μακρόν δύο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες διαβεβαίωσε τον Τραμπ θα βοθηθήσουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, ο Μακρόν – ο οποίος έχει δεσμευτεί επίσης να στείλει ναυτική δύναμη στα Στενά του Ορμούζ μετά την ύφεση της θερμής φάσης του πολέμου – δήλωσε ότι η Γαλλία επιδιώκει να τα ανοίξει, παίρνοντας πρωτοβουλίες στον ΟΗΕ.

Σε απάντηση σε ερώτηση του POLITICO στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη, ο Γάλλος ηγέτης είπε ότι το Παρίσι προτίθεται να «ενημερώσει τους κύριους εταίρους του» για την κατάθεση απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο Τραμπ δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τον ΟΗΕ, αλλά θα μπορούσε επωφεληθεί από μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα αποτελούσε βάση για ευρύτερη συμμαχία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε στο POLITICO τέταρτος διπλωμάτης της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ έδωσε το πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ. Προηγουμένως είχε εγκρίνει μόνο τη χρήση των βάσεων για αμυντικές επιθέσεις.

Ο Στάρμερ είχε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξη μιας δήλωσης που υπέγραψαν επτά χώρες της ΕΕ και σύμμαχοι (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Καναδάς και Ιαπωνία), εκφράζοντας την «ετοιμότητά τους να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ». «Αποτελεί μέρος της ίδιας προσπάθειας. Πρέπει να δείξουμε στον Τραμπ ότι δραστηριοποιούμαστε στη Μέση Ανατολή. Είναι προς το συμφέρον μας, αλλά και προς το συμφέρον της Ουκρανίας», σχολίασε.

Ο Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχουν και οι δύο δηλώσει ότι δεν προτίθενται να εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά, για τον Τραμπ, «το φαίνεσθαι μετράει- μερικές φορές περισσότερο και από την ουσία», δήλωσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Τραμπ για Ιράν: «Θα υπάρξει μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν» – Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη μετά την αμερικανική υποχώρηση στο τελεσίγραφο

Ανάλυση CNN: Το ρίσκο που παίρνει ο Τραμπ με το τελεσίγραφο προς το Ιράν

Ήττα για τη Μελόνι δείχνουν τα exit polls για το δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση