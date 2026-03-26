Ληστεία στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου: Στο μικροσκόπιο τα καλάσνικοφ – Εξετάζεται σύνδεση με παλαιότερες υποθέσεις (video)

Το ενδιαφέρον του τμήματος Διαρρηκτών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει τραβήξει η ληστεία υπό την απειλή καλάσνικοφ στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου σήμερα το πρωί.

Η χρήση του συγκεκριμένου όπλου, αναφέρουν πηγές της Ασφάλειας, παραπέμπει σε δράση συγκεκριμένων ομάδων και για τον λόγο αυτό οι έμπειροι αστυνομικοί του συγκεκριμένου τμήματος παρακολουθούν τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Θέλουν να διαπιστώσουν εάν τα χαρακτηριστικά του δράστη που εισέβαλε στα ΕΛΤΑ και απέσπασε 32.000 ευρώ ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά κάποιου εκ των δραστών σε δύο ανεξιχνίαστες ληστρικές επιθέσεις στα Καλάβρυτα και το Μεσολόγγι.

Η ένοπλη ληστεία στην Κατοχή Μεσολογγίου με λεία 200.000 ευρώ

Η πρώτη επίθεση είχε σημειωθεί σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κατοχή Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, στις 4 Απριλίου 2025.

Οι δύο δράστες που είχαν και ομάδα υποστήριξης εισέβαλαν στο υποκατάστημα της τράπεζας την τελευταία ημέρα προτού κλείσει για εργασίες συντήρησης.

Υπό την απειλή βαρύτατου οπλισμού, κράτησαν ομήρους για λίγα λεπτά πελάτες και υπαλλήλους, άρπαξαν 200.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Η ληστεία στα ΕΛΤΑ Καλαβρύτων που εξετάζεται από τις Αρχές

Η δεύτερη παρεμφερής επίθεση σημειώθηκε σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή Δάφνη Καλαβρύτων στις 27 Μαΐου 2025.

Κατά τη διαφυγή τους, οι δύο ένοπλοι πυροβόλησαν εναντίον πολίτη που προσπάθησε να τους ακολουθήσει.

Οι δράστες τότε διέφυγαν με μόλις 1.000 ευρώ, αφού τα χρήματα ήταν τοποθετημένα σε κρυψώνα εκτός χρηματοκιβωτίου.

