Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές,  πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

«Θετική ατζέντα» θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση. Έτσι μετά τα έκτακτα μέτρα – που μάλλον είναι η πρώτη δόση, έτσι όπως πάει ο πόλεμος – για τις επιπτώσεις του… Περσικού, σήμερα το υπουργικό αποφασίζει αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Πιθανόν το Μαξίμου να θέλει έτσι να «ισορροπήσει» κάποιες συγκρατημένες εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία – το ΔΝΤ μείωσε τις προσδοκίες και έρχονται κι άλλες δυσοίωνες προβλέψεις, ειδικά για τον τουρισμό, ενώ υπήρξε και ανατροπή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που γύρισε σε αρνητικό τον Ιανουάριο του 2026 από θετικό του αντίστοιχου μήνα το 2025.

Γενικά, θα δοθεί από την κυβέρνηση μία δυνατή… επικοινωνιακή μάχη τις επόμενες ημέρες. Από τα μια οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, τα Τέμπη, οι υποκλοπές και ίσως η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη θετικές ειδήσεις, όπως οι ενισχύσεις, οι αυξήσεις και πάει λέγοντας. Δεν θα είναι εύκολη μάχη, ούτε προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα…

Η πασοκική παράλειψη για τις υποκλοπές

Μια και λέμε για σκάνδαλα, υποκλοπές και δυσάρεστες υποθέσεις για την κυβέρνηση, μου έκανε αρνητική εντύπωση το εξής σκηνικό: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά στενών συνεργατών παραχώρησε συνέντευξη τύπου για τις υποκλοπές και… «ξέχασε» να φωνάξει δίπλα του την Ευαγγελία Λιακούλη.

Η βουλευτής Λάρισας ξέρετε ήταν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές και αν μη τι άλλο το γνωρίζει το θέμα όσο λίγοι. Κυρίως όμως θα προσέφερε μία πτυχή της υποκλοπές, που ο πρόεδρος Νίκος και οι συν αυτώ δεν το θυμήθηκαν καν. Ότι δηλαδή οι 4 «ιδιώτες» που καταδικάστηκαν πρόσφατα (Ντίλιαν και λοιπές δυνάμεις) κι έτσι άνοιξε ο ασκός του Αιόλου για τα καλά πλέον, δεν κλήθηκαν καν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής να καταθέσουν ως μάρτυρες. Το είχε ζητήσει (και) το ΠΑΣΟΚ τότε, αλλά το αρνήθηκε κατηγορηματικά η ΝΔ – με την απόφαση του δικαστηρίου τώρα, ίσως έχουμε και το λόγο της άρνησης.

Η αναφορά εκείνου του γεγονότος δηλαδή στην εξεταστική, ίσως ενίσχυε το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι οι «4» συνδέονται με την κυβέρνηση λίγο παραπάνω απ’ όσο θέλει η κυβέρνηση να λέει.

– Αλλά, η Λιακούλη δεν είναι και τόσο του κλίματος… Χαριλάου φαίνεται.

Το φίλτρο του ΠΑΣΟΚ

Αφού είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, σας μεταφέρω και ένα προβληματισμό για τις προωθούμενες καταστατικές αλλαγές. Ο προβληματισμός αφορά στο «φίλτρο» που θέλει να βάλει η ηγεσία στην εκλογή προέδρου, απαιτώντας από τον κάθε ενδιαφερόμενο υπογραφές από το 15% των συνέδρων, στο συνέδριο που θα γίνεται λέει πριν την προεδρική εκλογή. Ο πρόεδρος θα εκλέγεται μεν από μέλη και φίλους όπως τώρα, αλλά θα έχει φροντίσει νωρίτερα το κόμμα (ήτοι οι σκληροί μηχανισμοί) να περιορίσουν κατά πολύ τις επιλογές, που θα προσφέρονται στα μέλη και τους φίλους για να ψηφίσουν τον πρόεδρο.

Ωραίοι! Πώς να εκλέξεις τον πρόεδρο από το στενό κόμμα, χωρίς όμως να πεις ότι τον εκλέγεις από το στενό κόμμα, μου μοιπάζει αυτό! – Βέβαια, σε μία βαθύτερη, ενδόμυχη ειρωνεία επί της ιστορικής εξέλιξης, το γεγονός ότι αλλάζουν τον τρόπο εκλογής είναι ίσως μία έμμεση, κατά λάθος ίσως, ομολογία ότι ο μέχρι τώρα τρόπος που έχει δώσει τα αποτελέσματα που έχει δώσει ως προς τις επιλογές προέδρων, δεν ήταν και ο πιο πετυχημένος τρόπος! Και έτσι τον αλλάζουν!

Προεδρική παραπραξία

Το σαρδάμ του Κώστα Τασούλα, που μπέρδεψε το 1821 με το 1981, κακώς το παρεξήγησαν κάποιοι. Και επειδή ο πρόεδρος Κώστας τα ξέρει τα ελληνικά πολύ καλά – ασχέτως που κάνει επίδειξη πολλές φορές και αυτό δεν αφήνει θετικές εντυπώσεις -, αδικείται από το τρολάρισμα, που έχει πέσει από χθες.

Απλά, είναι αυτό που στην ψυχολογία λένε… παραπραξία: Δηλαδή κάνεις ένας λάθος, που όμως φανερώνει μία πραγματική σκέψη του υποσυνείδητου – Ο Τασούλας μάλλον αναγνωρίζει μέσα του βαθιά ότι και το 1981 (κοινωνικο)απελευθερωτική επανάσταση συνέβη στη χώρα…

Η κίνηση Κικίλια με Κοντιζά και Κοντορουχά

Και μέσα στο χαμό, καθότι πολλά μεγάλα γεγονότα έχουμε αυτές τις ημέρες, διέλαθε της ιδιαίτερης προσοχής η αλλαγή που αποφάσισε στην ηγεσία του Λιμενικού Σώματος το ΚΥΣΕΑ στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Αρχηγός αναλαμβάνει ο αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, στη θέση του Τρύφωνα Κοντιζά.

Το ενδιαφέρον είναι πως ο Κοντιζάς είναι κατηγορούμενος για το ναυάγιο της Πύλου και ότι επί των ημερών του συνέβη και το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο. Δεν συνδέω το ένα με άλλο – άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Αλλά ο Βασίλης Κικίλιας ορθώς έκανε και άλλαξε την ηγεσία του Λιμενικού, έστω κι αν σε κάποιους στο Σώμα ίσως δεν άρεσε η αποφασιστική κίνηση του υπουργού Ναυτιλίας.

Τα μικρά κόμματα, όμορφα «καίγονται»

Η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για το κόμμα αυτό. Και όχι μόνο για αυτό το κόμμα, αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέρουμε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Και πιθανόν λειτουργεί και ως ένδειξη για τις εξελίξεις που έρχονται στον ευρύτερο χώρο.

Στην πραγματικότητα ενισχύει την εκτίμηση ότι είμαστε στην τελική ευθεία για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αν και βλέπω ότι με τη δίκη για τα Τέμπη, που ξεκίνησε στη Λάρισα, θα έχουμε νέα εκτίναξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου και ίσως και της Μαρίας Καρυστιανού στα γκάλοπ, κάτι που ίσως αναγκάσει τον πρόεδρο Αλέξη να ξαναδεί το χρονοδιάγραμμα. Βλέπετε το έχει… ξανακάνει – να εξαρτήσει δηλαδή τις κινήσεις του από το πώς πάνε οι… άλλοι στα γκάλοπ!

Τα βλέμματα στις τράπεζες για… ώρα ανάγκης

Έντονος προβληματισμός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο οικονομικό επιτελείο, καθώς το σενάριο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης επανέρχεται στο προσκήνιο. Και μαζί του, το γνώριμο ερώτημα: πού θα βρεθούν πρόσθετοι πόροι αν χρειαστεί στήριξη της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες ιδέες, με μία από αυτές να αφορά τις τράπεζες και πιο συγκεκριμένα τα υψηλά κέρδη που καταγράφουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται –τουλάχιστον σε επίπεδο σκέψης– το ενδεχόμενο μιας επιπλέον φορολόγησης, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας.

Οι υπολογισμοί που γίνονται δείχνουν ότι ακόμη και μια επιβάρυνση της τάξης του 5% θα μπορούσε να αποδώσει περίπου 250 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό που δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά σε μια δύσκολη συγκυρία.

Ωστόσο, η συζήτηση δεν αφορά μόνο τα έσοδα. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχει και η διάσταση του μηνύματος προς την κοινωνία. Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και η πρόσβαση σε δανεισμό παραμένει περιορισμένη, οι τράπεζες εμφανίζουν κέρδη που προσεγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το χάσμα αυτό δεν περνά απαρατήρητο, ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά. Γι’ αυτό και η ιδέα μιας έκτακτης επιβάρυνσης επανέρχεται, όχι απαραίτητα ως άμεση απόφαση, αλλά ως ένα σενάριο που «δοκιμάζεται».

Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν έχει κλειδώσει. Όμως, όσο οι αβεβαιότητες παραμένουν, τόσο θα επανέρχονται και οι σκέψεις για λύσεις που συνδυάζουν δημοσιονομικό όφελος και πολιτικό σήμα.

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Σκληρές διαβουλεύσεις για την απόφαση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ – Δεν καλύπτει Δούκα η αρχική διατύπωση της Χαριλάου

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» αύριο στο Υπουργικό η αύξηση για το 2026

Μητσοτάκης: Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις – Απαιτείται εθνική ενότητα