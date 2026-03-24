Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

Τι ισχύει για Fuel Pass, leasing, εταιρικά αυτοκίνητα και παρακράτηση κυριότητας. Όσα δείχνουν οι προηγούμενοι επίσημοι κανόνες.

Το νέο Fuel Pass βρίσκεται προ των πυλών, όμως ήδη έχουν αρχίσει τα πρώτα ουσιαστικά ερωτήματα από οδηγούς που δεν ανήκουν στην «κλασική» κατηγορία του ιδιοκτήτη με αυτοκίνητο στο όνομά του. Το πιο συχνό από αυτά αφορά τα leasing, τα εταιρικά αυτοκίνητα και τις περιπτώσεις αγοράς με παρακράτηση κυριότητας.

Επειδή μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί πλήρης επίσημη ανάλυση για όλα αυτά τα ειδικά σενάρια στο νέο πρόγραμμα, ανατρέξαμε στις σχετικές επίσημες σελίδες ενημέρωσης των προηγούμενων Fuel Pass, όπου οι όροι ήταν σαφέστεροι και πιο αναλυτικοί. Με βάση αυτούς τους κανόνες, μπορούμε να βγάλουμε μια αρκετά καθαρή εικόνα για το τι είναι πιθανό να ισχύσει και τώρα, χωρίς όμως να το παρουσιάζουμε ως οριστική απάντηση μέχρι να βγουν οι τελικές διευκρινίσεις του Fuel Pass 2026.

Τι έλεγαν οι επίσημοι κανόνες του προηγούμενου Fuel Pass

Στην επίσημη πλατφόρμα του Fuel Pass II, δικαιούχος μπορούσε να δηλώσει ένα όχημα μόνο αν διέθετε πάνω σε αυτό πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή αν ήταν μισθωτής βάσει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Ταυτόχρονα, ίσχυε ότι κάθε όχημα μπορούσε να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορούσε να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Επιπλέον, το όχημα έπρεπε να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Αυτή είναι η πιο κρίσιμη βάση για να διαβάσουμε τα σημερινά ερωτήματα. Ο παλιός επίσημος κανόνας δεν κοιτούσε απλώς ποιος χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητο. Κοιτούσε ποιος έχει νομικά και διοικητικά δικαίωμα πάνω στο όχημα.

Αν έχεις προσωπικό leasing, τι δείχνουν οι προηγούμενοι όροι

Στην περίπτωση που κάποιος έχει κάνει προσωπικό leasing στο όνομά του, η εικόνα από τους προηγούμενους κανόνες είναι αρκετά ευνοϊκή. Η επίσημη διατύπωση του Fuel Pass II ανέφερε ρητά ότι δικαιούχος μπορούσε να είναι και ο μισθωτής βάσει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης. Άρα, αν το leasing είναι στο όνομα φυσικού προσώπου και όχι εταιρείας, το πιθανότερο είναι ότι ο κάτοχος αυτού του συμβολαίου θα μπορεί να δηλώσει το όχημα, εφόσον βέβαια πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια του νέου μέτρου.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, γιατί τα leasing ιδιωτών έχουν αυξηθεί αισθητά σε αρκετές κατηγορίες της αγοράς. Επομένως, το Fuel Pass δεν φαίνεται να αποκλείει αυτομάτως αυτή την κατηγορία οδηγών, μιας και στις πρώτες πληροφορίες αναφέρεται ότι το πρόγραμμα αφορά και άτομα με συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Τι γίνεται με το εταιρικό leasing

Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο αυστηρά. Αν το αυτοκίνητο είναι εταιρικό leasing και το συμβόλαιο το έχει υπογράψει η επιχείρηση, ενώ ο εργαζόμενος είναι απλώς ο χρήστης του οχήματος, τότε με βάση τους προηγούμενους επίσημους όρους η υπόθεση δεν δείχνει θετική.

Ο λόγος είναι ότι η πλατφόρμα του Fuel Pass II αναγνώριζε δικαίωμα δήλωσης σε φυσικό πρόσωπο που είχε κυριότητα, συγκυριότητα ή ήταν το ίδιο μισθωτής leasing. Δεν αναφερόταν κάλυψη για περιπτώσεις όπου το φυσικό πρόσωπο είναι απλώς οδηγός ή χρήστης εταιρικού οχήματος που μισθώνει νομικό πρόσωπο. Με απλά λόγια, αν το leasing είναι στο όνομα της εταιρείας, ο εργαζόμενος δεν προκύπτει από τους προηγούμενους όρους ότι μπορεί να πάρει το Fuel Pass για αυτό το όχημα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να υπάρξει διαφορετική ρύθμιση στο νέο Fuel Pass. Σημαίνει όμως ότι, με βάση όσα ξέραμε επίσημα από το προηγούμενο πρόγραμμα, η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου δεν αρκούσε από μόνη της.

Και αν το αυτοκίνητο έχει παρακράτηση κυριότητας λόγω δανείου

Η περίπτωση της παρακράτησης κυριότητας θέλει λίγο πιο προσεκτική ανάγνωση. Πρακτικά, εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά σενάρια.

Το πρώτο είναι το πιο συνηθισμένο. Ο αγοραστής έχει πάρει το αυτοκίνητο με δάνειο, αλλά στο διοικητικό μητρώο εξακολουθεί να φαίνεται ο ίδιος ως ιδιοκτήτης ή συγκύριος, έστω και με σημείωση παρακράτησης ή χρηματοδότησης. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το στοιχείο που μετρά είναι ότι το φυσικό πρόσωπο φαίνεται να έχει κυριότητα ή συγκυριότητα. Οι προηγούμενοι επίσημοι κανόνες δεν απέκλειαν γενικά τα οχήματα με δάνειο. Απέκλειαν όσους δεν είχαν το κατάλληλο νομικό δικαίωμα πάνω στο όχημα.

Το δεύτερο σενάριο είναι πιο δύσκολο. Αν το αυτοκίνητο δεν έχει περάσει ακόμη στο όνομα του αγοραστή και στο σύστημα δεν εμφανίζεται ούτε ως ιδιοκτήτης ούτε ως συγκύριος ούτε ως μισθωτής leasing, τότε με βάση τους προηγούμενους κανόνες δεν φαίνεται να μπορούσε να το δηλώσει. Με τα δεδομένα του Fuel Pass II, ο κρίσιμος όρος ήταν το πώς εμφανίζεται το δικαίωμα επί του οχήματος και όχι το ποιος το πληρώνει στην πράξη κάθε μήνα.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους οδηγούς

Αν θέλουμε να το βάλουμε σε μια απλή σειρά, η βασική λογική που προκύπτει από τις προηγούμενες επίσημες διατυπώσεις είναι η εξής.

Πιο πιθανό να δικαιούνται Fuel Pass είναι:

όσοι έχουν το όχημα σε πλήρη κυριότητα

όσοι έχουν συγκυριότητα

όσοι έχουν προσωπικό leasing στο όνομά τους

Πιο πιθανό να μένουν εκτός είναι:

όσοι χρησιμοποιούν εταιρικό αυτοκίνητο leasing που το μισθώνει η εταιρεία

που το μισθώνει η εταιρεία όσοι πληρώνουν όχημα με δάνειο αλλά δεν εμφανίζονται ακόμη διοικητικά ως ιδιοκτήτες, συγκύριοι ή μισθωτές leasing

Το σημαντικό είναι ότι η πραγματική χρήση του αυτοκινήτου, από μόνη της, δεν αρκεί. Η λογική των προηγούμενων Fuel Pass ήταν καθαρά διοικητική και περιουσιακή.

Γιατί χρειάζεται ακόμη επιφύλαξη

Παρότι η προηγούμενη επίσημη πλατφόρμα δίνει μια πολύ καλή βάση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει ήδη λυθεί οριστικά το ζήτημα για το νέο Fuel Pass. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει δημοσιευθεί σε πλήρη έκταση νέο επίσημο FAQ που να απαντά αναλυτικά σε κάθε ειδική περίπτωση leasing, εταιρικού οχήματος ή παρακράτησης κυριότητας.

Γι’ αυτό και η σωστή προσέγγιση είναι να πούμε ότι αντλούμε συμπεράσματα από τους προηγούμενους επίσημους κανόνες, όχι ότι έχουμε ήδη μπροστά μας την τελική εγκύκλιο του νέου μέτρου. Το πιθανότερο είναι πως η βασική λογική θα μείνει ίδια, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή σε περίπτωση δημοσίευσης περαιτέρω πληροφοριών ώστε να ενημερώσουμε το τρέχον άρθρο.

Τι κρατάμε;

Οι προηγούμενοι επίσημοι όροι του Fuel Pass αναγνώριζαν δικαίωμα σε όχημα με πλήρη κυριότητα , συγκυριότητα ή προσωπικό leasing .

, ή . Αν έχεις leasing στο όνομά σου , οι προηγούμενοι κανόνες δείχνουν ότι λογικά καλύπτεσαι .

, οι προηγούμενοι κανόνες δείχνουν ότι . Αν έχεις εταιρικό αυτοκίνητο leasing που το μισθώνει η εταιρεία, η εικόνα από το προηγούμενο πρόγραμμα γέρνει προς το όχι .

που το μισθώνει η εταιρεία, η εικόνα από το προηγούμενο πρόγραμμα γέρνει προς το . Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας , το κρίσιμο είναι αν εμφανίζεσαι διοικητικά ως ιδιοκτήτης ή συγκύριος .

, το κρίσιμο είναι αν . Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις επίσημες ανακοινώσεις και θα ενημερώσουμε το άρθρο μόλις υπάρξουν νεότερες διευκρινίσεις για το νέο Fuel Pass.

Πηγή: autotypos.gr

