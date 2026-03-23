Με το ηλεκτρικό «Pholus R» θα συμμετέχει στους διαγωνισμούς Formula Student η ομάδα «Κένταυρος» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Με το νέο μηχανολογικό της επίτευγμα που είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με την ονομασία «Pholus R» θα συμμετέχει στους προσεχείς διαγωνισμούς Formula Student της Τσεχίας (19-24 Ιουλίου), Ελλάδας (2-7 Αυγούστου) και Κροατίας (18-23 Ιουλίου), η φοιτητική-ερευνητική ομάδα Κένταυρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για αυτή την συμμετοχή προετοιμάζεται εντατικά, ενώ στον σχεδιασμό του νέου ελαφρού μονοθέσιου αυτοκινήτου έχει προβλεφθεί μείωση του βάρους του πλαισίου στα 20 κιλά λόγω της χρήσης προηγμένων σύνθετων υλικών από ανθρακόνημα (carbon fibre) και αφρό αεροπορικών προδιαγραφών (Rohacell), που παράλληλα με την αντοχή προσδίδουν αυξημένη δυσκαμψία και ασφάλεια.

Για περαιτέρω εξοικονόμηση βάρους από την ηλεκτροκίνηση, το κουτί της μπαταρίας έχει κατασκευασθεί ως ενιαίο κομμάτι από Kevlar (αραμίδιο), συνδυάζοντας χαμηλό βάρος και μέγιστη αντοχή. Στη μείωση του βάρους συνεισφέρουν και τα ελαστικά μειωμένης διαμέτρου, που ενισχύουν τις επιδόσεις προσφέροντας πλευρικές και διαμήκεις επιταχύνσεις έως 2,8 G και 2,3 G αντίστοιχα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν κορυφαία πρόσφυση και αντοχή για τα δυναμικά αγωνίσματα πίστας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Pholus R είναι:

Ισχύς: 80 kW (περίπου 107 ίπποι)

Μέγιστη ροπή: 230 Nm

Βάρος (χωρίς οδηγό): 185 kg

Επιτάχυνση (0-100 km/h): 3,5 s

Τελική ταχύτητα: 130 km/h

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιστημονικά υπεύθυνος της ομάδας Δρ Αλέξης Κερμανίδης, τονίζει:

«Η φοιτητική ομάδα Κένταυρος του Πανεπιστημίου μας εξελίσσει με επιτυχία κάθε χρόνο το μονοθέσιο αυτοκίνητό της συνδυάζοντας προηγμένα τεχνολογικά υλικά με ειδικά εργαλεία προσομοίωσης για τον δομικό σχεδιασμό και την αεροδυναμική σχεδίαση της κατασκευής. Το Pholus R είναι αποτέλεσμα δημιουργικότητας, συστηματικής δουλειάς και συνεργασίας νέων ανθρώπων που μελετούν, δοκιμάζουν, βελτιώνουν και μετατρέπουν την γνώση σε πραγματικές τεχνολογικές λύσεις. Η πρόοδός τους μας κάνει αισιόδοξους και μας υπενθυμίζει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτυπώνεται στις πράξεις και στα επιτεύγματα των φοιτητών μας».

Η ομάδα

Η Centaurus Racing ιδρύθηκε το 2009 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή, αγωνιστικών μονοθεσίων αυτοκινήτων τύπου φόρμουλα, και συμμετέχει στους διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς formula student, που είναι οι μεγαλύτεροι φοιτητικοί διαγωνισμοί μηχανολογίας παγκοσμίως, έχοντας κατακτήσει πολύ σημαντικές διακρίσεις. Σκοπός του διαγωνισμού είναι μεταξύ άλλων, η επέκταση των γνώσεων των φοιτητών, η ενασχόληση τους με την έρευνα, η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας και η σύνδεση φοιτητών με επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου. Aπό το 2009 μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει ως μέλη στην ομάδα Centaurus Racing εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες, από το Τμήμα Μηχανολόγων και άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διαβάστε επίσης:

Τα δύο premium οικογενειακά από την Γερμανία που σαρώνουν στην Ελλάδα

Το πιο «μη Smart» μοντέλο της Smart φτάνει τα 4,9 μέτρα μήκος και μοιάζει με… καρχαρία

Audi Q3: Πέντε λόγοι που έχει ήδη πουλήσει 411 αυτοκίνητα μέσα στο 2026 στην Ελλάδα