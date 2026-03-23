Το πιο «μη Smart» μοντέλο της Smart φτάνει τα 4,9 μέτρα μήκος και μοιάζει με… καρχαρία

Το νέο μεγάλο sedan της Smart δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν της εταιρείας, ανοίγοντας ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο με υβριδική τεχνολογία και φιλοδοξίες που ξεπερνούν τα όρια της πόλης

Για χρόνια, η Smart ήταν σχεδόν συνώνυμη με το μικρό, ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης. Όμως το νέο Smart #6 έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την εικόνα. Αντί για ένα compact δίθυρο, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο sedan με fastback γραμμή, σχεδιασμένο όχι για στενά αστικά περιβάλλοντα αλλά για μεγάλες αποστάσεις και απαιτητικές αγορές.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στο μέγεθος. Το #6 έχει σαφώς πιο ώριμη και δυναμική παρουσία, με έντονη αεροδυναμική λογική, καθαρές επιφάνειες και λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε σύγχρονα ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Οι φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω, οι κρυφές χειρολαβές και η «ρέουσα» σιλουέτα δείχνουν ότι η Smart δεν θέλει απλώς να επεκταθεί αλλά να επανατοποθετηθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

