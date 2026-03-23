search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:29
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.03.2026 10:49

Το πιο «μη Smart» μοντέλο της Smart φτάνει τα 4,9 μέτρα μήκος και μοιάζει με… καρχαρία

Το νέο μεγάλο sedan της Smart δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν της εταιρείας, ανοίγοντας ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο με υβριδική τεχνολογία και φιλοδοξίες που ξεπερνούν τα όρια της πόλης

Για χρόνια, η Smart ήταν σχεδόν συνώνυμη με το μικρό, ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης. Όμως το νέο Smart #6 έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την εικόνα. Αντί για ένα compact δίθυρο, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο sedan με fastback γραμμή, σχεδιασμένο όχι για στενά αστικά περιβάλλοντα αλλά για μεγάλες αποστάσεις και απαιτητικές αγορές.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στο μέγεθος. Το #6 έχει σαφώς πιο ώριμη και δυναμική παρουσία, με έντονη αεροδυναμική λογική, καθαρές επιφάνειες και λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε σύγχρονα ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Οι φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω, οι κρυφές χειρολαβές και η «ρέουσα» σιλουέτα δείχνουν ότι η Smart δεν θέλει απλώς να επεκταθεί αλλά να επανατοποθετηθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Audi Q3: Πέντε λόγοι που έχει ήδη πουλήσει 411 αυτοκίνητα μέσα στο 2026 στην Ελλάδα

Κηφισιά: Εξαπατούσαν οδηγούς και πάρκαραν τα οχήματά τους σε δημόσιους χώρους έναντι αμοιβής – Δύο συλλήψεις

Αυξήσεις στις τιμές καυσίμων: 10 tips για να μειώσετε την κατανάλωση στο αυτοκίνητο σας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
BUSINESS

Qualco, Brayton Global και Engineering International Belgium στηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Απολογείται ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Από «φίλια πυρά» σκοτώθηκε ο ισραηλινός άμαχος χθες και όχι από την Χεζμπολάχ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα ταξί προβληματίζουν τους «γαλάζιους» βουλευτές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Σύνορα σε αναμονή – Η κυβερνητική αδιαφορία πνίγει την οικονομία της Θεσπρωτίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

ΚΑΛΧΑΣ

Ο πόλεμος και οι πρόωρες εκλογές που επανέρχονται, η δίκη για τα Τέμπη, ο χαμός σε ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και τα… εκκλησιαστικά του Τσίπρα, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3