Η Citroën επεκτείνει τη δέσμευση της στη Formula Ε για τα 4ης γενιάς μονοθέσια

Η Citroën επιβεβαίωσε την δέσμευσή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, καθώς η σειρά προετοιμάζεται να μπει στην εποχή GEN4. Μια νέα εποχή που θα σηματοδοτήσει μια καμπή στην ιστορία της Formula E.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Xavier Chardon το Σάββατο 20 Μαρτίου στη Μαδρίτη, ενόψει του 6ου Γύρου του Πρωταθλήματος.

Η απόφαση αυτή ενισχύει τη Formula E ως κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής ηλεκτροκίνησης και επιδόσεων της Citroën.

Xavier Chardon, CEO of Citroën:

«Στη Citroën, η καινοτομία πρέπει να υπηρετεί την πραγματική ζωή. Η Formula E -και τώρα η GEN4- είναι ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε την ηλεκτρική απόδοση σε καθημερινή πρόοδο. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήταν πάντα μέρος του DNA μας. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε πλήρως σε αυτό το νέο κεφάλαιο».

Η Citroën Racing Formula E στην Ισπανία

Η Μαδρίτη φιλοξένησε τον 6ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E ABB FIA στις 21 Μαρτίου, σηματοδοτώντας τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της 12ης σεζόν. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από μια σειρά ενεργοποιήσεων που υπογράμμιζαν τη σημασία της ισπανικής αγοράς για τη Citroën.

Στα βασικά σημεία περιλαμβάνονταν:

• Ένα αυτοκίνητο επίδειξης της Citroën Racing σε έκθεση στο Circuito del Jarama για την προώθηση του Madrid E-Prix.

• Μια επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στην Calle del Doctor Esquerdo, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης, με την Tatiana Calderón στο τιμόνι, προσελκύοντας περισσότερους από 8.600 θεατές και πάνω από 300.000 προβολές στη ζωντανή μετάδοση του αθλητικού ομίλου Marca.

• Μια αποκλειστική εκδήλωση σε μία από τις παλαιότερες αντιπροσωπείες της Citroën στην Ισπανία, στην οποία παρευρέθηκαν οι οδηγοί της Citroën Racing, Jean-Éric Vergne και Nick Cassidy.

• Η παρουσία περισσότερων από 50 προσκεκλημένων διεθνών δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του αγώνα, ενισχύοντας την παγκόσμια εμπλοκή των μέσων ενημέρωσης.

• Μια ισχυρή παρουσία της Citroën στο «Χωριό των Οπαδών» με το αυτοκίνητο επίδειξης της Formula E, παράλληλα με μια πλήρως επώνυμη Citroën Race Suite που φιλοξενούσε συνεργάτες, μέσα ενημέρωσης και καλεσμένους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

• Μια ειδική κερκίδα της Citroën που καλωσορίζει 700 προσκεκλημένους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων, συναδέλφων εργοστασίων, οπαδών και ομάδων Citroën.

Καθώς η Formula E κινείται προς την εποχή GEN4, η Citroën θα συνεχίσει να βασίζεται στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει μέσω των αγωνιστικών της δραστηριοτήτων για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στην ηλεκτροκίνηση.

Διαβάστε επίσης:

Με το ηλεκτρικό «Pholus R» θα συμμετέχει στους διαγωνισμούς Formula Student η ομάδα «Κένταυρος» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τα δύο premium οικογενειακά από την Γερμανία που σαρώνουν στην Ελλάδα

Το πιο «μη Smart» μοντέλο της Smart φτάνει τα 4,9 μέτρα μήκος και μοιάζει με… καρχαρία