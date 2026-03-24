Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (24/3) ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και το (πρώτο) αποχαιρετιστήριο μήνυμα του 33χρονου άσου προς τον κόσμο της αγγλικής ομάδας.

Ο διεθνής Αιγύπτιος επιθετικός, που αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία της Λίβερπουλ, αφήνει την ομάδα έπειτα από πολυετή προσφορά και αμέτρητες επιτυχίες τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση του συλλόγου ανέφερε:

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα ολοκληρώσει την πορεία του στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025/26. Ο επιθετικός ήρθε σε συμφωνία με τους Reds ώστε να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο εννέα ετών στο Άνφιλντ. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να ανακοινώσει αυτή την απόφαση στους φιλάθλους το συντομότερο δυνατό για να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το μέλλον του, λόγω του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης του προς αυτούς».

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Στη δική του επίσημη τοποθέτηση, ο Μο Σαλάχ επισήμανε: «Δυστυχώς έφτασε αυτή η μέρα… Είναι το πρώτο κομμάτι του αποχαιρετισμού μου. Στο τέλος της σεζόν αποχωρώ από τη Λίβερπουλ. Δεν φανταζόμουν ποτέ πόσο αυτή η πόλη, αυτή ομάδα, θα επηρέαζαν τη ζωή μου. Δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, είναι πάθος. Είναι ιστορία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Κατακτήσαμε τα πιο σημαντικά τρόπαια, παλέψαμε όλοι μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν κομμάτια της ομάδας στην παρουσία μου εδώ. Τους συμπαίκτες και τους οπαδούς. Δεν έχω λόγια για τον κόσμο. Με στηρίξατε στα καλύτερα χρόνια μου και σταθήκατε στο πλευρό μου στα πιο δύσκολα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν είναι εύκολο να φεύγεις. Αλλά θα είμαι πάντα ένας από εσάς και εδώ θα είναι το σπίτι μου. Ευχαριστώ για όλα. Δεν θα περπατάω ποτέ μόνος…».

Ο Σαλάχ είχε αποκτηθεί από τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2017 και από τότε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Premier League, το Champions League, το FIFA Club World Cup, το UEFA Super Cup, το FA Cup, δύο League Cups και ένα FA Community Shield.

Με 255 γκολ σε 435 εμφανίσεις μέχρι σήμερα, ο Αιγύπτιος επιθετικός βρίσκεται στην τρίτη θέση στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου, ενώ έχει κερδίσει τέσσερις φορές το Χρυσό Παπούτσι της Premier League και έχει συγκεντρώσει πλήθος προσωπικών διακρίσεων.

Παρά το γεγονός ότι η σεζόν συνεχίζεται και υπάρχουν σημαντικοί στόχοι για τη Λίβερπουλ, ο Σαλάχ παραμένει συγκεντρωμένος στο να πετύχει την καλύτερη δυνατή ολοκλήρωση της χρονιάς για την ομάδα του. Οι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις θα γίνουν αργότερα μέσα στο έτος, όταν πει το δικό του «αντίο» το Άνφιλντ.

Διαβάστε επίσης:

