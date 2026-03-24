ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:21
24.03.2026 13:28

Super League: Το πρόγραμμα των play off – Πρεμιέρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

24.03.2026 13:28
Με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν τα play offs στην Super League, για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή.

Τα παιχνίδια των 6 αγωνιστικών θα ξεκινήσουν το διήμερο 4-5 Απριλίου, καθώς μεσολαβεί η εβδομάδα των εθνικών ομάδων. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει δύο εβδομάδες μετά λόγω του Πάσχα, ενώ άλλο ένα κενό θα υπάρξει στις 25 Απριλίου λόγω του τελικού του Κυπέλλου.

Η τελευταία αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 16-17 Μαϊου με τα ίδια ζευγάρια της πρεμιέρας καθώς το πρόγραμμα θα πάει αντιστρόφως.

Το πρόγραμμα των Play offs για το γκρουπ 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός -ΑΕΚ

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία

  • ΑΕΚ 60
  • Ολυμπιακός 58
  • ΠΑΟΚ 57
  • Παναθηναϊκός 49

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «πέταξε κάτω από το λεωφορείο» τον Χέγκσεθ – Αυτός είπε το πρώτο «ναι» για τον πόλεμο στο Ιράν

Ποιες τροφές δεν αφήνουν το μυαλό να γεράσει

Κουτσόλαμπρος για Δίκη Τεμπών: «Αυτό που αντιμετωπίσαμε χθες ήταν απαράδεκτο»

Ιράν: Ο σκληροπυρηνικός Μοχαμάντ Ζολγκάντρ παίρνει τη θέση του Λαριτζανί – Ποιο είναι το Νο2 της πολιτικής ηγεσίας της χώρας

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

Μέση Ανατολή: Σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις με πυραύλους 4 κεφαλών στο Τελ Αβίβ - Φονικοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό, δεκάδες νεκροί στο Ιράκ - Όλες οι εξελίξεις

pentagon_parnell_2403_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

trump_hegseth_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «πέταξε κάτω από το λεωφορείο» τον Χέγκσεθ – Αυτός είπε το πρώτο «ναι» για τον πόλεμο στο Ιράν

ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες τροφές δεν αφήνουν το μυαλό να γεράσει

1 / 3