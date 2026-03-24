Super League: Το πρόγραμμα των play off – Πρεμιέρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν τα play offs στην Super League, για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή.

Τα παιχνίδια των 6 αγωνιστικών θα ξεκινήσουν το διήμερο 4-5 Απριλίου, καθώς μεσολαβεί η εβδομάδα των εθνικών ομάδων. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει δύο εβδομάδες μετά λόγω του Πάσχα, ενώ άλλο ένα κενό θα υπάρξει στις 25 Απριλίου λόγω του τελικού του Κυπέλλου.

Η τελευταία αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 16-17 Μαϊου με τα ίδια ζευγάρια της πρεμιέρας καθώς το πρόγραμμα θα πάει αντιστρόφως.

Το πρόγραμμα των Play offs για το γκρουπ 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου



Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός -ΑΕΚ

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 60

Ολυμπιακός 58

ΠΑΟΚ 57

Παναθηναϊκός 49

