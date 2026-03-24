Super League: Το πρόγραμμα των play off – Πρεμιέρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν τα play offs στην Super League, για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή.
Τα παιχνίδια των 6 αγωνιστικών θα ξεκινήσουν το διήμερο 4-5 Απριλίου, καθώς μεσολαβεί η εβδομάδα των εθνικών ομάδων. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει δύο εβδομάδες μετά λόγω του Πάσχα, ενώ άλλο ένα κενό θα υπάρξει στις 25 Απριλίου λόγω του τελικού του Κυπέλλου.
Η τελευταία αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 16-17 Μαϊου με τα ίδια ζευγάρια της πρεμιέρας καθώς το πρόγραμμα θα πάει αντιστρόφως.
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός -ΑΕΚ
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία
Διαβάστε επίσης:
Επέστρεψε από το Τορούν ο Καραλής «ασημένιος» και περήφανος: «Ξεχωριστές οι μονομαχίες με τον Ντουπλάντις»
«Μυστικός» γάμος για τον Ντουπλάντις: Παντρεύτηκε «στα κρυφά» την επί χρόνια σύντροφό του
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Εκτός βάθρου ο Τεντόγλου με 8,19μ., έκτη θέση στον τελικό του μήκους (video)
