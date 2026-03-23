ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 00:28
23.03.2026 23:14

Επέστρεψε από το Τορούν ο Καραλής «ασημένιος» και περήφανος: «Ξεχωριστές οι μονομαχίες με τον Ντουπλάντις»

Χαρούμενος και περήφανος για άλλο ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας (23/3) ο Εμμανουήλ Καραλής απ’ το Τορούν και το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου, όπου «έλαμψε» για άλλη μία φορά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ κρέμασε στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο κι όπως τόνισε κατά την άφιξη της ελληνικής αποστολής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πάντοτε οι μονομαχίες του με τον επιστήθιο φίλο του και υπέρ-πρωταθλητή του αγωνίσματος Μόντο Ντουπλάντις θα τον κάνουν να νιώθει ξεχωριστά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ κουρασμένος. Ήταν πολύ όμορφα, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Μπορεί να πήρα το μόνο μετάλλιο, αλλά όλοι έδωσαν όλη την προσπάθεια. Το να πηγαίνουν σ’ ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να είναι από τους καλύτερους αθλητές. Είναι πολύ σημαντικό».

-Για την συνέχεια:

«Σίγουρα διακοπές, θέλω να ηρεμήσω, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να ξεκινήσω σ’ ένα μήνα από τώρα την προετοιμασία για την ανοιχτή σεζόν».

-Για το γεγονός ότι είναι ο πρώτος με τα τρία μετάλλια:

«Τώρα το διάβασα, σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου, να δώσω κίνητρο για τα νέα παιδιά. Δεν νιώθω βάρος, ξεκίνησα το άθλημα γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Θέλω να παραμείνω το παιδί που ξεκίνησε το άθλημα, να διατηρήσω τη φλόγα γι’ αυτό που κάνω».

-Για την σχέση του με τον Ντουπλάντις:

«Είναι η αγάπη, χαίρομαι πραγματικά όταν ένας άλλος χαίρεται. Και το να έχω έναν φίλο που γράφει Ιστορία μπροστά μου και να ξέρω ότι είναι φίλος μου και ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της Ιστορίας, είναι σημαντικό για εμένα. Ο αθλητισμός είναι αγάπη, είναι ευγενής άμιλλα. Θέλουμε να βγάλουμε το αίσθημα ότι ο αθλητισμός έχει μονάχα θετικά πράγματα να προσφέρει. Να βάλουν οι γονείς τα παιδιά στον αθλητισμό, έχει μόνο θετικά να προσφέρει. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται».

-Για το γεγονός ότι απειλεί τον Ντουπλάντις και αν αυτό διαφοροποιεί την σχέση τους:

«Όχι, είμαστε καλοί φίλοι, όταν αγωνιζόμαστε θέλουμε να κερδίζουμε. Ό,τι και να γίνει, όταν τελειώσει ο αγώνας, θα είμαστε μαζί στο ίδιο μπαράκι, θα πίνουμε ένα κρασάκι και θα λέμε τι ωραία που περάσαμε. Είναι αυτές οι εμπειρίες που κρατάς. Λέω πως τα μετάλλια θα πάνε σ’ ένα ράφι, μένουν οι εμπειρίες, οι ωραίες στιγμές που έχω περάσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο. Θέλω να διατηρήσω την παιδικότητα που έχω».

-Για το ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε μετά τον αγώνα:

«Η μητέρα μου, ήταν εκεί μαζί με την αδελφή μου. Τους ευχαριστώ που με στηρίζουν αυτά τα χρόνια».

