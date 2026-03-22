Super League: Η ΑΕΚ μόνη πρώτη στο φινάλε της κανονικής διάρκειας – Κέρδισε 3-0 την Κηφισιά, γκέλαραν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League.

Αφού… καθάρισε από το 26′ το παιχνίδι με την Κηφισιά (3-0), περίμενε να δει τι θα κάνουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και τα νέα ήταν ευχάριστα. Οι Πειραιώτες έκαναν μεγάλη γκέλα μέσα στην έδρα τους με τη Λάρια (0-0), ενώ ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Βόλο εκτός έδρας (έχασε 2-1 με γκολ στις καθυστερήσεις) κι έτσι η Ένωση θα μπει στα play off με το +3 υπέρ της.

Οι τρεις τους μαζί με τον Παναθηναϊκό (νίκησε 2-1 μέσα στην Τρίπολη τον Αστέρα) πάνε για τον τίτλο, ενώ στις θέσεις 5-8 μαζί με τον Λεβαδειακό θα ακολουθήσουν ΟΦΗ, Βόλος και Άρης, ενώ ο Ατρόμητος πάει στα play out μετά την ήττα του στην Λιβαδειά.

Τα αποτελέσματα

Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός 1-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – Λάρισα 0-0

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΑΕΚ 60

2.Ολυμπιακός 58

3.ΠΑΟΚ 57

4.Παναθηναϊκός 49

5.Λεβαδειακός 42

6.ΟΦΗ 32

7.Βόλος 31

8.Αρης 30

9.Ατρόμητος 29

10.Κηφισιά 27

11.Παναιτωλικός 26

12.Λάρισα 23

13.Αστέρας Aktor 17

14.Πανσερραϊκός 17

«Πόλεμος» Ντόντσιτς, Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ει την οικογένειά μου – Δεν το ανέχομαι αυτό»

Γκεγιέ: «Έτοιμος να επιστρέψω τα μετάλλια στο Μαρόκο»

«Βράζει το αίμα μου, θέλω να γράψω ιστορία με παγκόσμιο ρεκόρ»: Συγκλονιστικός ο Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Video)