Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Εκτός βάθρου ο Τεντόγλου με 8,19μ., έκτη θέση στον τελικό του μήκους (video)

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα μετάλλιο στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τόρουν.

Αν και μάλλον σε αυτόν τον αγώνα, πλήρωσε τα άσχημα πατήματά του (πατούσε πολύ πίσω από την βαλβίδα σε άλματα που θα μπορούσαν να είναι και 8,40μ.)

Ο Μίλτος ξεκίνησε με άλμα στα 8,09μ. και ακολούθησε ένα στα 8,15μ. Και στα δύο πάτησε πολύ πίσω, με το πρώτο να δείχνει η κάμερα ότι πάτησε 30 εκατοστά πίσω από την βαλβίδα.

Ακολούθησε ένα άλμα στα 8,06μ. και άλλο ένα στα 8.00.

Η 5η προσπάθεια πάλι πάτησε πίσω και ήταν στα 8,12μ. ενώ στην 6η που πάτησε καλύτερα, μετρήθηκε στα 8,19μ. και έτσι έμεινε στην 6η θέση του τελικού.

Το χρυσό πήγε στον Πορτογάλο Μπαλντέ που στο τελευταίο άλμα έκανε 8,46μ. κάνοντας την έκπληξη στον αγώνα. Ο Φουρλάνι με 8,39μ. και ο Σαμποϊούκοφ με 8,31μ. συμπλήρωσαν το βάθρο.

