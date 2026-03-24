Ο Χάρης Δούκας για τον Βοτανικό: Πότε τελειώνει το έργο, πότε θα μπει ο Παναθηναϊκός

Στην πορεία κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, και στο χρονοδιάγραμμα παράδοσής του αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» του ACTION 24 και του Athletiko.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά κανονικά τη σεζόν 2027-28 στις νέες εγκαταστάσεις.

«Οι συναντήσεις είναι στο πεδίο. Και την προηγούμενη εβδομάδα που πήγαμε οι τρεις εταιρείες που έχουν αναλάβει τη δουλειά λένε ότι τον Μάιο του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί. Μετά βάζουμε το γκαζόν. Θέλουμε η ομάδα να μπει το συντομότερο δυνατόν. Ίσως κάποια ευρωπαϊκά ματς ο Παναθηναϊκός να μην μπορέσει να τα παίξει, αλλά σίγουρα η σεζόν 2027-28 ξεκινά με τον Παναθηναϊκό στον Βοτανικό. Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Σε όλα τα μέτωπα υπάρχουν εγκαταστάσεις που ανεβαίνουν και χαρακτηριστικό είναι ότι και το στέγαστρο έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται σε μια εταιρεία εξειδικευμένη στην Ιταλία. Μετά θα έρθει κομμάτια – κομμάτια εδώ και θ’ αρχίσει να χτίζεται με έναν τρόπο μοναδικό από άποψη κατασκευαστική. Θα είναι αρκετά σημαντικό να προχωρήσει αυτή η διαδικασία το προσεχές διάστημα. Δηλαδή, ν’ αρχίζουν να έρχονται τα επιμέρους εξαρτήματα. Ίσως ανέβω κι εγώ στην Ιταλία. Με ενδιαφέρει και εμένα να δω πώς πάει η κατασκευή του», ανέφερε αρχικά ο κ. Δούκας.

«Θα είναι ένα “πράσινο”, βιοκλιματικό γήπεδο σε μία περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Μιλάμε για 150 χιλιάδες τόνους σκουπιδιών. Φτιάχνουμε μια λεωφόρο, τη λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος εκεί. Η βάση του θα είναι κυρίως το Μετρό και η Ιερά Οδός. Και εκεί θα γίνει μία μεγάλη ανάπλαση για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανοικοδόμηση ειδικά της περιοχής με κήπους βροχής, με πράσινο. Αλλάζει τελείως. Είναι το γήπεδο του Ερασιτέχνη. Προχωράει ο διαγωνισμός και αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η εταιρεία που θα αναλάβει τη συνολική εξέλιξη του έργου. Είναι ακόμα οι δικές μας δημοτικές εγκαταστάσεις και είναι και συνολικά περίπου 200 στρέμματα πράσινο, μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος με πολλά γήπεδα για τους δημότες, δωρεάν. Βόλεϊ, μπιτς βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Θα είναι ένας απίστευτος χώρος άθλησης και πολιτισμού. Είναι μία ανάπλαση των φτωχών, όπως τη λέω εγώ. Είναι μοναδική και συντελείται με καταλύτη το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και το γήπεδο αυτό καθ’ αυτό θα είναι στολίδι. Είναι στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία κατασκευαστικά και έχει τρομερές δυσκολίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Θα είναι ένα κόσμημα, μια τουριστική ατραξιόν»

Η ολοκλήρωση του σκελετού και του στεγάστρου, όμως, δεν είναι η μόνη πρόκληση στο έργο. Η περιοχή του Βοτανικού έκρυβε και… εκπλήξεις, που έκαναν απαραίτητες ειδικές παρεμβάσεις στο έδαφος.

«Χρειάστηκε το έδαφος ειδικές θεραπείες, γιατί ήταν σκουπιδότοπος με χημικά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Μέχρι και κάποια κομμάτια από αρχαία έχουν βρεθεί. Σε κάποιο σημείο έχει αποκαλυφθεί ένα πηγάδι το οποίο θα είναι και μέρος του γηπέδου. Θα είναι η πιο ωραία αρχαία διαδρομή. Θα είναι ο πιο ωραίος περίπατος μέσω της Ιεράς Οδού θα μπορέσεις να φτάσεις στο γήπεδο. Θα είναι ένα κόσμημα, μια τουριστική ατραξιόν και όχι απλώς ένας χώρος όπου θα γίνονται αγώνες», σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο σκελετός του γηπέδου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και στη συνέχεια θα φτάσουν τα κομμάτια του στεγάστρου.

Ακόμη, ο κ. Δούκας είπε ότι το περίβλημα θα είναι διάφανο: «Τέτοια δουλειά έχει να γίνει από τον Καλατράβα στο ΟΑΚΑ. Αυτή είναι και η δυσκολία. Θα έχει διάφορες κυρτώσεις. Έχει φτιαχτεί και μια ειδική διαμόρφωση όπου ο χώρος των εστιατορίων θα έχει τζαμαρίες για να πίνεις τον καφέ σου και να βλέπεις την Ακρόπολη. Θα μπορείς, επίσης, από κάποιες κερκίδες να βλέπεις Ακρόπολη. Ξεκινάει και η πεζογέφυρα, όπου θα είναι ο χώρος που θα πηγαίνουν πάνω από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ. Θα είναι ο χώρος που θα πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι».

Super League: Το πρόγραμμα των playoffs και playouts – Πρεμιέρα με Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Επέστρεψε από το Τορούν ο Καραλής «ασημένιος» και περήφανος: «Ξεχωριστές οι μονομαχίες με τον Ντουπλάντις»

Το νέο κεφάλαιο στην Εθνική Γαλλίας ξεκινά μετά το Μουντιάλ, και θα φέρει την «υπογραφή» του Ζιντάν