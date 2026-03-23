Το νέο κεφάλαιο στην Εθνική Γαλλίας ξεκινά μετά το Μουντιάλ, και θα φέρει την «υπογραφή» του Ζιντάν

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του γαλλικού και διεθνούς ποδοσφαίρου, είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό δίκτυο ESPN.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο 53χρονος πρώην αστέρας των γηπέδων και έμπειρος προπονητής φαίνεται ότι έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Γαλλική Ομοσπονδία για την ανάληψη της θέσης που κατείχε από το 2012 ο Ντιντιέ Ντεσάν.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της «τρικολόρ» από τον Ζιντάν ήταν θέμα χρόνου και οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο αστέρας του γαλλικού ποδοσφαίρου δεν θα αποφύγει τελικά τη… μοίρα του.

