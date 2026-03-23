ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 21:12
23.03.2026 19:57

Το νέο κεφάλαιο στην Εθνική Γαλλίας ξεκινά μετά το Μουντιάλ, και θα φέρει την «υπογραφή» του Ζιντάν

23.03.2026 19:57
Ο Ζινεντίν Ζιντάν, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του γαλλικού και διεθνούς ποδοσφαίρου, είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό δίκτυο ESPN.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο 53χρονος πρώην αστέρας των γηπέδων και έμπειρος προπονητής φαίνεται ότι έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Γαλλική Ομοσπονδία για την ανάληψη της θέσης που κατείχε από το 2012 ο Ντιντιέ Ντεσάν.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της «τρικολόρ» από τον Ζιντάν ήταν θέμα χρόνου και οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο αστέρας του γαλλικού ποδοσφαίρου δεν θα αποφύγει τελικά τη… μοίρα του.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 21:12
ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου – Ασαφή τα σχέδια Τραμπ εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων, νέο τελεσίγραφο – Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν «που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν αποκλείει νέα μέτρα ο Πιερρακάκης, μετά το fuel pass

