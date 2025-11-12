search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:43
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12.11.2025 13:28

Θεσσαλονίκη: Ροντέο το δημοτικό συμβούλιο για τον Αντώνη Ρέμο και το χριστουγεννιάτικο δένδρο (Video)

H απόφαση του δήμου Θεσσαλονίκης να καλέσει τον Αντώνη Ρέμο στην τελετή του ανάμματος του χριστουγεννιάτικου δένδρου στις 3 Δεκεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους έκανε… μαλλιά-κουβάρια το δημοτικό συμβούλιο της συμπρώτεύουσας.

Κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, μέλη της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του Ρέμου «παραπέμπει σε άλλες εποχές». Ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης απάντησε πως όλες οι χριστουγεννιάτικες δράσεις χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω χορηγιών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες. «Ούτε ένα ευρώ δεν προέρχεται από τα ταμεία του Δήμου. Όλες οι εκδηλώσεις στηρίζονται σε εταιρική κοινωνική ευθύνη και ιδιωτικές χορηγίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Γάκης υπερασπίστηκε επίσης την επιλογή, κάνοντας λόγο για «πολιτιστικό ρατσισμό». Όπως είπε, «όλα τα είδη τέχνης έχουν αξία και δεν μπορούμε να υποτιμούμε κανέναν καλλιτέχνη. Δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζουμε τους μουσικούς ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκουν». Παράλληλα, σχολίασε ότι «μόνο στη Θεσσαλονίκη γίνεται τόσος θόρυβος για το ποιος θα ανάψει το δέντρο – σε καμία άλλη πόλη δεν συμβαίνει κάτι παρόμοιο».

Η σύμβουλος της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους», Έλλη Χρυσίδου, άσκησε κριτική για την επιλογή του τραγουδιστή, λέγοντας: «Δεν περίμενα ότι θα καλούσαμε τον Ρέμο. Μου θυμίζει εποχές του Ρουβά και των Αγγέλων, για τις οποίες έχετε ήδη κριθεί». Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον κ. Γάκη, ο οποίος τόνισε πως η αισθητική δεν είναι προνόμιο κανενός και δεν αποδέχεται να του ασκείται κριτική με βάση προσωπικές προτιμήσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής – ο οποίος δεν έχει σχολιάσει τα τεκταινόμενα – θα εμφανιστεί κανονικά να τραγουδήσει στη γιορτή.

