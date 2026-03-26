Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο Χατζηδάκης μιλάει για το εάν θα έβαζε… μαλλιά

Θα μπορούσε να είναι κανονικό γκροτέσκο το όλο σκηνικό.

Και θα είχε γούστο.

Αρκεί να μην ήμασταν στη μέση ενός πολέμου και σε μία περίοδο όπου η κοινωνία έχει τα μύρια προβλήματα και η κυβέρνηση επίσης ατέλειωτους «πονοκεφάλους».

Ε, σε μία τέτοια συγκυρία το να επιλέγεις να δώσεις συνέντευξη και να μιλήσεις για το εάν θα… έβαζες μαλλιά (όπως έκανε ο άλλος αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο Άδωνις Γεωργιάδης), είναι λίγο… ντελούλου, που λένε και οι νεολαίοι.

Ο Κωστής Χατζηδάκης όμως φαίνεται πως βρίσκει και το χρόνο και, κυρίως τη διάθεση να κάνει τέτοιες δημόσιες συζητήσεις.

«Δεν θα έβαζα μαλλιά γιατί θα χρειάζονταν μεγάλη “επένδυση”, για φανταστείτε όμως να εμφανιστώ με μαλλιά» λέει σε συνέντευξή του στα parapolitika.

Εννοεί προφανώς ότι σκέφτεται διαφορετικά από τον Άδωνι, που έβαλε μαλλιά. Και το αποδίδει, με χιούμορ ασφαλώς – κρύο χιούμορ – στο ότι σε αντίθεση με τον Γεωργιάδη που «σκέπασε» ένα μικρό μπροστινό μέρος, εκείνος θα χρειαζόταν να «ντύσει» πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια.

Τι συζητάμε μέρες που είναι!!!

Διαβάστε επίσης

