Ο Γιώργος Παπανδρέου «κλείνει» το ΚΙΔΗΣΟ

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν πολλά ζητήματα που προκαλούν εντάσεις. Υπάρχει όμως και ένα θέμα με το οποίο συμφωνούν μάλλον οι περισσότεροι.

Ποιο είναι αυτό;

Η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα. Στόχος είναι η εξασφάλιση του bonus των έξτρα κοινοβουλευτικών (50) εδρών σε περίπτωση που το κόμμα κατακτήσει την πρώτη θέση στις επόμενες ή τις μεθεπόμενες επαναληπτικές κάλπες (εφόσον αυτές διεξαχθούν).

Τα κόμματα που συμμετέχουν στο συμμαχικό σχήμα, δηλαδή το ΚΙΔΗΣΟ, η Ανανεωτική Αριστερά, η ΕΔΕΜ και οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, δεν έχουν αντίρρηση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν εντός του ΠΑΣΟΚ ως τάσεις.

Ετσι, το ΚΙΔΗΣΟ, το κόμμα που ιδρυσε ο Γιώργος Παπανδρέου κατεβάζει οριστικά ρολά και μετατρέπεται σε «τάση».

Η ιστορία του ΚΙΔΗΣΟ

Η ίδρυση του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών ανακοινώθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2015, από τον Γιώργο Παπανδρέου, πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργό. Στο κόμμα προσχώρησαν πέντε μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ (Κεδίκογλου, Μωραΐτης, Σαχινίδης, Σηφουνάκης, Τριαντάφυλλος) κι ένας ανεξάρτητος (Αηδόνης), οι πρώην υπουργοί Δημήτρης Ρέππας, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος και ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ενώ ακολούθησε και ένας σημαντικός αριθμός κομματικών μελών του ΠΑΣΟΚ.. Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ανέλαβε o Γιώργος Πεταλωτής.

Η ίδρυση του ΚΙΔΗΣΟ ήταν αποτέλεσμα έντονων διαφωνιών στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μεταξύ του προέδρου του κόμματος Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισαν την πράξη αυτή «ανήθικη» και «προσωπική φιλοδοξία» ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε για «λύτρωση» και όχι για «διάσπαση».

Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές του ίδιου μήνα. Ωστόσο, αν και σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες τα ποσοστά του κόμματος ήταν αρκετά υψηλά, ξεπερνώντας και αυτά του ΠΑΣΟΚ, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απαραίτητο 3% προκειμένου να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Ενόψει των πρόωρων εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015 το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών συμμετείχε σε συνομιλίες με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά για κοινή κάθοδο στις εκλογές, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν.

Παράλληλα, διεξήχθη η 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του κόμματος για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί ενόψει των εκλογών. Εκεί, αποφασίστηκε τελικά να μη συμμετάσχει στις εκλογές λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.

