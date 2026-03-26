Τα «έχωσε» ο Άδωνις στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν θέλουν να κάνουν παρέα στη ΝΔ, μη σώσουν και κάνουν»

Με αγανάκτηση και αναφορές… στας γραφάς σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης τη συζήτηση που έχει «ανάψει» στο ΠΑΣΟΚ, ενόψει συνεδρίου, για ψήφισμα που θα αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός Υγείας σχολίασε με υψηλούς τόνους τη συζήτηση αυτή: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι, τα έχουν πει αυτά οι γραφές. Δεν θέλουν να κάνουν παρέα στη ΝΔ, μη σώσουν και κάνουν. Το να αποφασίσουν στο συνέδριο και να πάμε στις εκλογές έτσι μόνο ζημιά για το ΠΑΣΟΚ μου φαίνεται και όχι για τη ΝΔ».

«Κάποιος έχει πει “μην σταματάς τον αντίπαλό σου όταν θέλει να κάνει λάθος”. Αν περάσει η απόφαση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τότε η κουβέντα περί ενδεχομένων συνεργασιών έχει παρέλθει και το δίλημμα στον λαό θα είναι ή θα βγάλετε ΝΔ ή θα έχουμε συνεχώς εκλογές», συμπλήρωσε ο Ά. Γεωργιάδης.

Πολύς εκνευρισμός, θα πούμε εμείς…

Διαβάστε επίσης

Πριν το Πάσχα η συζήτηση για υποκλοπές και κράτος δικαίου

Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια Τραμπ (video)

«Ελευθερία ή Θάνατος»: Το μήνυμα Γκιλφόιλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου