ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:28
26.03.2026 10:03

Τα «έχωσε» ο Άδωνις στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν θέλουν να κάνουν παρέα στη ΝΔ, μη σώσουν και κάνουν»

Με αγανάκτηση και αναφορές… στας γραφάς σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης τη συζήτηση που έχει «ανάψει» στο ΠΑΣΟΚ, ενόψει συνεδρίου, για ψήφισμα που θα αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός Υγείας σχολίασε με υψηλούς τόνους τη συζήτηση αυτή: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι, τα έχουν πει αυτά οι γραφές. Δεν θέλουν να κάνουν παρέα στη ΝΔ, μη σώσουν και κάνουν. Το να αποφασίσουν στο συνέδριο και να πάμε στις εκλογές έτσι μόνο ζημιά για το ΠΑΣΟΚ μου φαίνεται και όχι για τη ΝΔ».

«Κάποιος έχει πει “μην σταματάς τον αντίπαλό σου όταν θέλει να κάνει λάθος”. Αν περάσει η απόφαση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τότε η κουβέντα περί ενδεχομένων συνεργασιών έχει παρέλθει και το δίλημμα στον λαό θα είναι ή θα βγάλετε ΝΔ ή θα έχουμε συνεχώς εκλογές», συμπλήρωσε ο Ά. Γεωργιάδης.

Πολύς εκνευρισμός, θα πούμε εμείς…

Διαβάστε επίσης

Πριν το Πάσχα η συζήτηση για υποκλοπές και κράτος δικαίου

Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια Τραμπ (video)

«Ελευθερία ή Θάνατος»: Το μήνυμα Γκιλφόιλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

LIFESTYLE

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΕΛΛΑΔΑ

Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

