search
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 17:34
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.03.2026 17:13

«Ελευθερία ή Θάνατος»: Το μήνυμα Γκιλφόιλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

25.03.2026 17:13
Το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης προέβαλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο μήνυμά της για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Γκίλφοϊλ έγραψε ότι «το 1821, υπό το σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία. Δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες».

«Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω με ανυπομονησία στα επιτεύγματα που θα καταφέρουμε μαζί το επόμενο έτος», κατέληξε η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Ελευθερία ή Θάνατος»: Το μήνυμα Γκιλφόιλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 17:34
1 / 3