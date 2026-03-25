«Ελευθερία ή Θάνατος»: Το μήνυμα Γκιλφόιλ για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης προέβαλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο μήνυμά της για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Γκίλφοϊλ έγραψε ότι «το 1821, υπό το σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία. Δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες».

In 1821, under the rallying cry of “Freedom or Death,” Greeks forged their path to independence. Two centuries later, the relationship between our two great nations, rooted in faith, freedom, and love of country, is vibrant and expanding. I extend my best wishes to all Greeks for… pic.twitter.com/6SUdVIgpTq — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 25, 2026

«Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω με ανυπομονησία στα επιτεύγματα που θα καταφέρουμε μαζί το επόμενο έτος», κατέληξε η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

