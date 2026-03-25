ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:41
25.03.2026 12:03

Κακλαμάνης για 25η Μαρτίου: Πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης

25.03.2026 12:03
KAKLAMANIS_NIKITAS

«Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους…».

Αυτά τα λόγια περιλαμβάνονται στο μήνυμα του προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες του 1821, με πίστη, θάρρος και αυταπάρνηση, απέδειξαν ότι η επιθυμία για ανεξαρτησία μπορεί να υπερβεί κάθε δυσκολία και αντίξοη συνθήκη. Οι θυσίες και οι αγώνες τους έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του σημερινού ελληνικού κράτους και κυρίως καθόρισαν την πορεία του Έθνους μας» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Επισήμανε επίσης ότι «αυτή την εποχή ζούμε σε ένα περιβάλλον συνεχών διεθνών γεωπολιτικών και όχι μόνο προκλήσεων. Για αυτό τον λόγο το μήνυμα της Επανάστασης παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας αναλογιστούμε όλοι την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία και με γνώμονα την ενότητα να προασπιστούμε τις αξίες της πατρίδας μας. Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους».

google_news_icon

paschalis-new
durant-antetokounmpo
parelasi-7
LilyAllen
puerto-vagiarta-1
mo salax liverpool – new
Kaxlas
Donald-Trump
fuel-pass_2403_1920-1080_new
ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:41
paschalis-new
LIFESTYLE

Πασχάλης: Ξεσπά μπροστά στην κάμερα – «Έχει παρατραβήξει το πράγμα, φτάνει!» (Video)

durant-antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι Χιούστον Ρόκετς ετοιμάζονται να δελεάσουν τον Αντετοκούνμπο

parelasi-7
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Εντυπωσίασε η στρατιωτική παρέλαση με τα νέα οπλικά συστήματα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

