Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής

Με ευρύτατη πλειοψηφία, αλλά και με πολιτικές αιχμές, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2026.

Θετικά ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, ενώ αντίθετη στάση κράτησε η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΚΚΕ επέλεξε τη στάση του «παρών».

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επιχείρησε να δώσει το στίγμα της δημοσιονομικής σύνεσης του προϋπολογισμού, σημειώνοντας ότι «στα 1.000 ευρώ που ξοδεύει το κράτος, τα δύο πάνε στη Βουλή κι αυτό μας κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ». Σημείωσε ακόμη, πως το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών —περίπου 75%— αφορά ανελαστικές υποχρεώσεις όπως η μισθοδοσία, ενώ το υπόλοιπο 25% διατίθεται για τις υπόλοιπες λειτουργίες και το κοινωνικό έργο του Κοινοβουλίου.

Ο κ. Κακλαμάνης θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες περί «προνομίων», διαψεύδοντας τα περί χορήγησης 13ου και 14ου μισθού στους συνεργάτες των βουλευτών. «Μακάρι όλο το ελληνικό δημόσιο να λειτουργούσε με την ίδια διαφάνεια και παραγωγικότητα όπως η Βουλή και οι υπάλληλοί της», ανέφερε με νόημα, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τη λειτουργία του Σώματος.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν έλειψε από εντάσεις. Αντιπαράθεση σημειώθηκε όταν Ζωή Κωνσταντοπούλου απέρριψε πρόταση που –όπως είπε- διατυπώθηκε- για χορήγηση επιδόματος ενοικίου στους βουλευτές επαρχίας. «Δεν είναι η Βουλή για αυτούς που έχουν γεννηθεί στα πούπουλα και έχουν το δικό σας «πόθεν έσχες», είπε προς την κ. Κωνσταντοπούλου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.

