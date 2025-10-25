search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

25.10.2025 09:51

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

25.10.2025 09:51
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2025.

Η φετινή υποβολή γίνεται πιο απλή και αυτοματοποιημένη, καθώς για πρώτη φορά το σύστημα αντλεί αυτόματα στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και επενδυτικά προϊόντα, μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων.

Έτσι, οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται τράπεζες για τη συλλογή εγγράφων – η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του pothen.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Υπόχρεοι είναι πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης, δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, οικονομικοί διαχειριστές κομμάτων, καθώς και οι σύζυγοι ή σύντροφοι τους με σύμφωνο συμβίωσης.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο, ενώ φέτος για πρώτη φορά και οι σύζυγοι υποχρεούνται σε αυτοτελή δήλωση.

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης

Όσοι υποβάλουν τη δήλωση εκπρόθεσμα έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα πρέπει να πληρώσουν ηλεκτρονικό παράβολο ύψους:

-200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου
-50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους
-400 ευρώ για υποχρεωτικά ελεγχόμενους
-100 ευρώ για λοιπούς υπόχρεους

