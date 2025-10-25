Με εισοδήματα κάτω των 1.000 ευρώ, οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρές οικονομικές δυσκολίες

Με εισοδήματα που συχνά δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι Έλληνες συνταξιούχοι παραμένουν οικονομικά ευάλωτοι, παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος» για τον Αύγουστο, η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται στα 844 ευρώ και η μέση επικουρική στα 196 ευρώ, ενώ μόλις τέσσερις στις δέκα συντάξεις ξεπερνούν το όριο των 1.000 ευρώ. Η κατάσταση αυτή καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι, κυρίως άνδρες ηλικίας 66 έως 80 ετών, που ζουν στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Η ηλικιακή κατανομή δείχνει ότι πάνω από το ένα τρίτο των συνταξιούχων είναι μεταξύ 71 και 80 ετών, ενώ το 26% είναι άνω των 81. Οι ηλικίες 61-70 εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσά συντάξεων, καθώς συνδέονται με τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές πριν τη συνταξιοδότηση. Στους άνδρες, η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται μεταξύ 71 και 75 ετών (20,3%) και στις γυναίκες στην ίδια ηλικιακή ομάδα (17,6%).

Γεωγραφικά, η Αττική συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων με 1.731.025, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 754.010, η Θεσσαλία με 307.789 και η Δυτική Ελλάδα με 263.666. Οι περιοχές με υψηλή οικονομική δραστηριότητα εμφανίζουν μεγαλύτερα ασφαλιστικά αποθέματα, αντικατοπτρίζοντας τη δημογραφική και οικονομική δομή της χώρας.

Τον Αύγουστο εκδόθηκαν 27.215 νέες συντάξεις με συνολική δαπάνη 15,4 εκατ. ευρώ, ενώ καταβλήθηκαν και αναδρομικά 89,9 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς συντάξεις. Συνολικά, οι συνταξιούχοι στη χώρα ανήλθαν σε 2.514.288, αυξημένοι κατά 14.263 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, γεγονός που δείχνει την είσοδο νέων δικαιούχων και την εκκαθάριση παλαιών εκκρεμοτήτων.

Το υψηλότερο μέσο εισόδημα καταγράφεται στους συνταξιούχους 61-65 ετών με 1.132,57 ευρώ και στους 66-70 ετών με 1.103,66 ευρώ. Ωστόσο, σχεδόν έξι στους δέκα (58,8%) λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τρόφιμα, ενέργεια, φάρμακα και ενοίκιο.

Παρά τις μεταρρυθμίσεις και τις αναπροσαρμογές, οι αυξημένες τιμές και το κόστος ζωής επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους δικαιούχους επικουρικής ή αναπηρικής σύνταξης, ενώ καθυστερήσεις στην απονομή νέων συντάξεων συχνά αναγκάζουν τους ηλικιωμένους να περιμένουν μήνες για να εισπράξουν το εισόδημά τους.

Η έκθεση «Ήλιος» αποτυπώνει όχι μόνο τη δημογραφική και οικονομική διάρθρωση των συνταξιούχων, αλλά και τις καθημερινές προκλήσεις τους. Σε μια κοινωνία που γηράσκει συνεχώς, με πάνω από το ένα τρίτο των συνταξιούχων άνω των 71 ετών, η στήριξη του συστήματος παραμένει κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική βιωσιμότητα των νοικοκυριών.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω πολιτικές στήριξης, αύξηση και αναβάθμιση του ασφαλιστικού και κοινωνικού πλαισίου, ώστε οι συνταξιούχοι να διατηρούν αξιοπρεπή διαβίωση και πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Αριθμοί και ποσοστά, λοιπόν, αποτυπώνουν την καθημερινή πραγματικότητα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που στηρίζουν τη χώρα με τον μόχθο μιας ζωής, αλλά παραμένουν ευάλωτοι οικονομικά.

Η καθημερινή πίεση που βιώνουν οι συνταξιούχοι αποτελεί δείκτη των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα. Η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και η αναβάθμιση των συντάξεων παραμένουν αναγκαία για αξιοπρεπή διαβίωση.

