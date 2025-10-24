search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

24.10.2025 15:42

O χάρτης με τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο – Στις Chevron-Helleniq Energy οι υδρογονάνθρακες – «Ενισχύουμε τον ενεργειακό μας ρόλο» λέει ο Παπασταύρου

«Κάνουμε πράξη την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας, υλοποιούμε με αυτοπεποίθηση τη στρατηγική μας για αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου προς όφελος όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων».

Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σήμερα, μετά την υπογραφή των 4 Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες οι κοινοπραξίες των Chevron και HELLENiQ Energy επιλέγονται ως προτιμητέοι επενδυτές για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις 4 θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Προχωρούμε, προσέθεσε, στην οριστικοποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με τους εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς του χρονοδιαγράμματος στο οποίο έχουμε δεσμευτεί. Η χώρα μας ενισχύει σταθερά και αποφασιστικά τον ενεργειακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πρόκειται για τις περιοχές συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων νοτίως της Πελοποννήσου (περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης (περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2») οι οποίες μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, την έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την κύρωσή τους από τη Βουλή παραχωρούνται για έρευνες υδρογονανθράκων στις κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy.

Ο διαγωνισμός για τις εν λόγω περιοχές ξεκίνησε ύστερα από ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι δύο εταιρίες. Σημειώνεται ότι η Chevron είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρία στον κόσμο και έχει ήδη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, με ερευνητικές δραστηριότητες σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο.

