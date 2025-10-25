Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αυτόματη υποβολή, προσυμπλήρωση, εκπτώσεις και νέες ψηφιακές διευκολύνσεις

Το 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις, με περισσότερους προσυμπληρωμένους κωδικούς, αυτόματη εκκαθάριση και έκπτωση φόρου για τους φορολογούμενους, διευκολύνοντας την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε νέα φάση ψηφιοποίησης των φορολογικών δηλώσεων, επεκτείνοντας την προσυμπλήρωση στοιχείων και την προεκκαθάριση των δηλώσεων.

Στόχος είναι η διεύρυνση του αριθμού των φορολογουμένων που θα δουν τις δηλώσεις τους να υποβάλλονται αυτόματα, από 1,3 εκατομμύρια το 2025 σε 2 εκατομμύρια το 2026. Με τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έως το 2028, οι δηλώσεις αναμένεται να υποβάλλονται πλήρως αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς καμία χειροκίνητη ενέργεια από τους φορολογούμενους.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών για το 2026 περιλαμβάνονται:

Ακίνητα: Η προσυμπλήρωση των εισοδημάτων από ακίνητα θα γίνεται αυτόματα, με τη μεταφορά των στοιχείων από το έντυπο Ε2 στο Ε1. Το μέτρο εξαρτάται από την πλήρη ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έως το τέλος του 2025, διαφορετικά η εφαρμογή θα μετατεθεί για το 2027.

Επιχειρηματική δραστηριότητα: Το έντυπο Ε3 θα προσυμπληρώνεται πλήρως, με τα έσοδα και έξοδα να αντλούνται από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA. Οι πληροφορίες αυτές θα μεταφέρονται επίσης στο έντυπο Ε1, μειώνοντας την ανάγκη χειροκίνητης συμπλήρωσης.

Η διαδικασία προετοιμασίας ξεκινά στα τέλη Δεκεμβρίου με την ενεργοποίηση του Μητρώου Υπόχρεων Φορέων. Εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου να αποστείλουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία αποδοχών, συντάξεων, τόκων και δαπανών.

Η ΑΑΔΕ, αφού συγκεντρώσει και επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα, θα τα ενσωματώσει στα νέα έντυπα. Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των δηλώσεων θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου 2026, με περίπου το 30% των δηλώσεων να είναι ήδη προσυμπληρωμένες και έτοιμες για έλεγχο. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγξουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία πριν την οριστική υποβολή.

Αυτόματη υποβολή και εκπτώσεις

Εάν οι φορολογούμενοι δεν προχωρήσουν σε καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2026. Η πληρωμή του φόρου θα μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου. Η εφάπαξ καταβολή παρέχει έκπτωση φόρου ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής:

• 4% για υποβολές έως 30 Απριλίου

• 3% για υποβολές έως 15 Ιουνίου

• 2% για υποβολές έως 15 Ιουλίου

Οφέλη και στόχοι

Η ψηφιοποίηση και η προσυμπλήρωση των δηλώσεων μειώνουν τον χρόνο που αφιερώνουν οι φορολογούμενοι στη συμπλήρωση των εντύπων, περιορίζουν τα λάθη και εξασφαλίζουν πιο γρήγορη εκκαθάριση. Παράλληλα, η αυτόματη διαδικασία ενισχύει τη συμμόρφωση και διευκολύνει την ορθή πληρωμή φόρων, εξοικονομώντας πόρους τόσο για τους πολίτες όσο και για τη δημόσια διοίκηση.

Η νέα αυτή φάση αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος, προωθώντας τη διαφάνεια, την ευκολία και την αποτελεσματικότητα στις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Με την εφαρμογή των νέων εργαλείων και την αυτόματη εκκαθάριση, οι φορολογούμενοι μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς και ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται από τις προβλεπόμενες εκπτώσεις.

