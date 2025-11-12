Αγρότες: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις – Ως τα χριστούγεννα η εξόφληση

Με τη… βούλα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «επικυρώθηκε» η καθυστέρηση στις καταβολές των επιδοτήσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας, οι οποίοι προσανατολίζονται σε νέες κινητοποιήσεις, αφού έχουν κυριολεκτικά «στεγνώσει» από χρήματα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αφού περιέγραψε την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως τη «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών», έκανε λόγο για «αγώνα δρόμου» ώστε να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές – που παρεμπιπτόντως, θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Συνοπτικά και σύμφωνα πάντα με τον υφυπουργό, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (περίπου 600 εκατ. ευρώ), την ίδια περίοδο θα ολοκληρωθεί και η πληρωμή του μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τα Χριστούγεννα θα εξοφληθούν όλα τα προγράμματα. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό που πρέπει να αποδοθεί στους αγρότες ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ.

Επίσης, ανακοίνωσε προκαταβολή 50 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία, καθώς και αποζημιώσεις για παγωνιές, οι οποίες όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «πληρώνονται για πρώτη φορά μέσα σε λίγους μήνες», ενώ για την αύξηση κατά 50% του ορίου επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου, σημείωσε ότι «το μέτρο θα είναι μόνιμο» και ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 280.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Έχοντας… πιάσει το κλίμα που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έσπευσε να αναγνωρίσει τη δικαιολογημένη οργή των αγροτών, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τη γη τους. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά πλέον είμαστε κοντά στις ημερομηνίες πληρωμών και η κατάσταση ομαλοποιείται».

Εξονυχιστικοί έλεγχοι και… κινητοποιήσεις

Βέβαια, όλα αυτά με το caveat ότι η Κομισιόν θα τα βρει όλα καλά στο action plan που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση στις Βρυξέλλες. Το σχέδιο, όπως κατέστη απολύτως σαφές από τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, θα ελεγχθεί ενδελεχώς και πλέον οι επιδοτήσεις θα δίνονται με βάση τους κανόνες της ΕΕ.

Περίπου αυτό είπε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε αντιπροσωπεία αγροτών που τον συνάντησε στο πλαίσιο της… καθόδου τους στην Αθήνα. Ο υπουργός φέρεται να είπε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές συνδέεται με τις απαιτήσεις της Κομισιόν, η οποία με δύο επιστολές έχει καταστήσει σαφές ότι πριν από κάθε πληρωμή θα γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να κλείσει η κάνουλα των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην σύσκεψη του συντονιστικού των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας. Εκπρόσωποι του κλάδου που μίλησαν σε ΜΜΕ, ξεκαθαρίζουν ότι θα βρίσκονται σε… ετοιμότητα για μπλόκα και άλλες μορφές κινητοποίησης μέχρις ότου αρχίσει να… ρέει το χρήμα, τόσο για τις επιδοτήσεις όσο και για τις αποζημιώσεις στην κτηνοτροφία, η οποία έχει υποστεί τεράστια ζημιά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

