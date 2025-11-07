«Μήνυμα» Χάνσεν στον Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στήριξη στους αγρότες μόνο με βάση τους κανόνες της ΕΕ

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και να προσαρμοστεί στα όσα απαιτεί η ΕΕ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτη η ροή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προς τους έλληνες αγρότες έστειλε ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, ο οποίος συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Λουξεμβούργιος Επίτροπος, είχε την «ευκαιρία να συζητήσουμε τα προβλήματα της κατάστασης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου γνωρίζουμε ότι έχουν συσσωρευτεί πολλά ζητήματα τις τελευταίες δεκαετίες και τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κ. Πρωθυπουργέ, που θέσατε ως πολύ υψηλή προτεραιότητα να διορθώσουμε αυτές τις ελλείψεις και ότι τώρα εξετάζουμε μαζί πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα».

Αναφερόμενος, δε, στο action plan της κυβέρνησης που εστάλη στην Κομισιόν, τόνισε ότι «δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας, αλλά για μαραθώνιο -εχετε τον μαραθώνιο εδώ στην Αθήνα την Κυριακή. Πιστεύω ότι είμαστε ήδη σε καλό δρόμο. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που έχουμε κάνει μαζί κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες αγρότες θα λάβουν τη στήριξη που τους αναλογεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Συνεργαζόμαστε στενά σε αυτό το θέμα και η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες».

Από την πλευρά του, ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «το νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα αφορά στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λάβαμε μια πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω απαραίτητη, απόφαση να μεταφέρουμε ουσιαστικά όλες τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Είναι μια πολύπλοκη μεταβατική διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι προχωράει καλά».

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι «έχουμε υποβάλει το σχέδιό μας στις υπηρεσίες σας, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για διαφάνεια και για την αντιμετώπιση, τελικά, όλων των προβλημάτων που κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και πολλές άλλες χώρες. Ωστόσο, γνωρίζουμε, και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την τακτοποίηση των εσωτερικών μας υποθέσεων, και θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει δέσμευση στο υψηλότερο επίπεδο της κυβέρνησης για την επίλυση όλων των προβλημάτων του παρελθόντος».

«Η μετάβαση είναι δύσκολη, διότι πρέπει να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές. Ταυτόχρονα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι ενέργειές μας είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «θέλω να είστε απολύτως βέβαιος ότι θεωρούμε αυτή τη μεταρρύθμιση ως μία από τις σημαντικότερες που υλοποιούμε και ότι παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι το νέο σύστημα θα είναι αποτελεσματικό και απόλυτα διαφανές».

