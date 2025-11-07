Φάμελλος για ενεργειακά: Μονοδιάστατη πρόσδεση της χώρας στα αμερικανικά συμφέροντα – Ολιγοπώλια και καρτέλ κάνουν πάρτι

Για «ψεύτικα, μεγάλα λόγια» και για τυφλή εξυπηρέτηση των αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων κάνει λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια σε συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας με την EXXON MOBIL για τις εξορύξεις στο Ιόνιο.

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεσμεύει ενεργειακά τη χώρα σε ξένα συμφέροντα και τονίζει ότι το έργο LNG της Αλεξανδρούπολης ήταν έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με στόχο όμως την ενεργειακή ασφάλεια και όχι την «διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού» και όχι «τη μονοδιάστατη πρόσδεση και υπηρέτηση των αμερικανικών συμφερόντων».

Κάνει λόγο για επικοινωνιακή σανίδα σωτηρίας Μητσοτάκη και καταλήγει ζητώντας απαντήσεις για την διακοπή της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:

«Πέρα από το γκλαμουράτο επικοινωνιακό περιτύλιγμα, οι εξελίξεις στα ενεργειακά είναι ανησυχητικές.

Από τη μία η τυφλή εξυπηρέτηση των συμφερόντων Τραμπ και Νετανιάχου από τον κ. Μητσοτάκη και από την άλλη η ανάδειξη των εξορύξεων ως προτεραιότητα με στήριξη της κυβέρνησης του καρτέλ των ορυκτών καυσίμων.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε σήμερα τα ψεύτικα μεγάλα λόγια για την πράσινη ενέργεια και τις ΑΠΕ, ώστε να κρύψει ότι είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στην ακρίβεια ρεύματος για να βγάζουν δισεκατομμύρια υπερκέρδη οι ενεργειακές εταιρείες.

Αφού τα πράγματα πηγαίνουν τόσο καλά στις ΑΠΕ, γιατί πετάμε πράσινη ενέργεια στα σκουπίδια;

Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης και έχουν μείνει εκτός σύνδεσης και αδειοδότησης οι ενεργειακές κοινότητες, τα έργα των Δήμων, των αγροτών και της αυτοπαραγωγής της ελληνικής μεταποίησης;

Μήπως για να εξυπηρετήσει και εκεί τα ολιγοπώλια και τα ξένα συμφέροντα, δίνοντας τον ηλεκτρικό χώρο, όπως έκανε στην άδικη και βίαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας;

Χωρίς στρατηγική ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και με λάθος ενεργειακή στρατηγική, τα συμφέροντα της χώρας δεν εξυπηρετούνται.

Αντίθετα, υποχωρούν.

Η χώρα δεσμεύεται σε εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, τα καρτέλ των ορυκτών καυσίμων και της ενέργειας κάνουν πάρτι και δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για τους όρους και την απεμπόληση περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου.

Οι υποδομές αερίου της Ελλάδας, όπως και το έργο LNG της Αλεξανδρούπολης και η κάθετη σύνδεση με τη Βουλγαρία, προχώρησαν και ενισχύθηκαν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Όχι για τη μονοδιάστατη πρόσδεση και υπηρέτηση των αμερικανικών συμφερόντων.

Μέσα στα αδιέξοδα του, ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει σανίδα επικοινωνιακής σωτηρίας. Και για να τη βρει, επέλεξε να λειτουργήσει ως υπηρέτης των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ και του LNG υποθηκεύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Κατά τα άλλα, ακόμα περιμένουμε απαντήσεις για τη διακοπή του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο».

