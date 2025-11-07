Μητσοτάκης από το Φόρουμ για την ενέργεια: Δεν μπορεί το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία (Video)

Ευκαιρία να αναφερθεί έστω και εμμέσως και στα εθνικά θέματα βρήκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της ομιλίας του κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-Tec).

Αναφερόμενος στην προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η απαγόρευση φυσικού αερίου από τη Ρωσία πρέπει να γίνει γρήγορα. Δεν μπορεί το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τον Κάθετο Διάδρομο που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα και θα καταλήξει στην Ουκρανία» προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου που θα αντικαταστήσει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Κατά τα λοιπά, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μια μεγάλη ευκαιρία να την εμβαθύνουμε τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας» επισημαίνοντας πως «η Ευρώπη όπως ξέρουμε είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν μας δείχνουν ότι υπάρχει ουσία πίσω από τη συνεργασία». «Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο αλλά και στους κοινούς στόχους», επισήμανε. «Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες και να προωθήσουμε τις πράσινες πολιτικές, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο και πήραμε την στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους γιατί ήταν πολύ ακριβός. Επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας». «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε στο μέλλον μια ασφαλή πηγή ενέργειας. Επενδύουμε και στο δίκτυο. Όταν ανέλαβα το 2019, η Ελλάδα ήταν 400 εκατ. επενδύσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου, τώρα προωθείται η ορθή χρήση μέσω της ψηφιοποίησης. Είμαστε εν μέσω έργου 6 δισ. ευρώ για να συνδέσουμε τα νησιά με το δίκτυο φυσικού αερίου» συνέχισε.

Ο Κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, «για την εξαιρετική δουλειά στον τομέα των υδρογοναθράκων. Είμαστε χαρούμενοι για τη συμφωνία (σ.σ. ανάμεσα στην ExxonMobil, την Energean και τη HelleniQ Energy για την παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου δυτικά της Κέρκυρας) γιατί θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα τελευταία 40 χρόνια γιατί η Ευρώπη ξέρουμε ότι θα χρειαστεί φυσικό αέριο για πολλά χρόνια στο μέλλον» ενώ μίλησε για «στρατηγικό στοίχημα» όσον αφορά το φυσικό αέριο καθώς «έχουμε χτίσει ένα δίκτυο για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια».

Με αφορμή, δε, τα εγκαίνια πριν από λίγες ημέρες του νέου σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει γίνει παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στη Ευρώπη, έχουμε γίνει βασική χώρα για το φυσικό αέριο και την μεταφορά του. Πριν από 6 χρόνια ήμασταν μια υποσημείωση στο θέμα της ενέργειας στην Ευρώπη και απλά εισάγαμε φυσικό αέριο για να καλύπτουμε τις εσωτερικές ανάγκες μας. Τώρα έχουμε κάνει στροφή με 17 δισ. κ.μ. αερίου εξήχθησαν από την Ελλάδα».

