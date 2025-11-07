Παπασταύρου για συμφωνία με ExxonMobil: Αν όλα πάνε καλά με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, θα έχουμε παραγωγή αερίου από το 2030

Στη χθεσινή συμφωνία ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για τους υδρογονάνθρακες στο οικόπεδο 2 στο ΒΔ Ιόνιο αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/11) ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Να δούμε με μέτρο και αυτοπεποίθηση τις γεωπολιτικές εξελίξεις και να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική μας θέση και τις υποδομές», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Δεν είναι η ώρα να κάθεται κανείς κάτω από το πάπλωμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι όχι ο δεδομένος, αλλά ο σταθερός εταίρος, που αποτελεί πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Από την αρχή σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας και απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας, τώρα είμαστε η χώρα που επιτρέπει να δημιουργηθεί ενεργειακή ασφάλεια», τόνισε.

«Οι χώρες του Κάθετου Άξονα έχουν πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στη χώρα μας υπάρχει μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που μιλά την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ ως προς τον πραγματισμό», πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Και νοτίως της Κρήτης έχουμε τη Chevron με την HELLENiQ Energy και δυτικά της Κέρκυρας έχουμε την ExxonMobil με τη HELLENiQ Energy. Δηλαδή οι δυο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Στην περίπτωση, μάλιστα, της ExxonMobil, μιλάμε για ερευνητική γεώτρηση για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, μέσα στο 2027. Αν όλα πάνε καλά, μιλάμε για πιθανή παραγωγή αερίου στο Ιόνιο από το 2030 και μετά», κατέληξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

