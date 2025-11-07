Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει τα χαρτιά του για νέο κόμμα και επόμενη μέρα – Ποιοι νυν και πρώην βουλευτές παρακολουθούν τις κινήσεις του

Ο Αντώνης Σαμαράς στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, που αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή το μεσημέρι από τον ΑΝΤΕΝΝΑ θα δείξει με τον τρόπο του ότι η δημιουργία νέος νέου πολιτικού φορέα παραμένει στα σχέδια του χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει το επόμενο βήμα.

Οι πληροφορίες λένε ότι στην συνέντευξη του ο Αντώνης Σαμαρας αναμένεται θα αναφερθεί για μία ακόμη φορά στα θέματα με τα οποία διαφωνεί με την κυβέρνηση. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα εθνικά θέματα αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια και φυσικά τα θέματα με τα οποία έχει διαφωνήσει στο παρελθόν και έχουν να κάνουν με το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

Ακόμα θα αναφερθεί στην σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή και στα σχέδια τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται ακόμα να κάνει ειδική αναφορά στο θέμα των Τεμπών και στην κακή διαχείριση του θέματος από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να ανοίξει ακόμα την καρδιά του καθώς για πρώτη φορά μιλά για την τραγική απώλεια της κόρης του Λένας.

Η συνέντευξη του έρχεται σε μία στιγμή που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα εσωκομματικό αντάρτικο , αν και γυρίστηκε στις 31 Οκτωβρίου, μέρες πριν ξεσπάσει η εσωκομματική κρίση στην ΝΔ.

Μάλιστα 11 βουλευτές που αρκετοί από αυτούς βρίσκονται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά κατέθεσαν ερώτηση με την οποία εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας που – σύμφωνα με τους ίδιους- έχει οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση της τιμής του ρεύματος και σε πτώση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της.

Συγκεκριμένα οι Γ. Βλάχος, Δ. Καλογερόπουλος, Θ. Καράογλου, Α. Κατσανιώτης, Μ. Κόνσολας, Α. Μπαρτζώκας, Χρ. Μπουκώρος, Γ. Οικονόμου, Ευρ. Στυλιανίδης, Γ. Στύλιος και Μ. Χρυσομάλλης, περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας και ζητούν λύσεις από τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.

«Η λειτουργία του χρηματιστηρίου Ενέργειας αναμφίβολα αποτελεί στρέβλωση στην αγορά που δεν μπορεί να γίνεται πλέον ανεκτή, χωρίς να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά της χώρας», αναφέρουν χαρακτηριστικά και επισημαίνουν: «η εφαρμογή του target model στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν απέδωσε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και κυρίως δεν προκάλεσε την αναμενόμενη μείωση των τιμών χονδρικής και λιανικής πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος προς όφελος των καταναλωτών».

Όμως δεν είναι μόνο αυτοί οι βουλευτές που είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά καθώς εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου.

Πέρα από τον βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη, ο οποίος διατηρεί πολύ στενή επαφή με τον Σαμαρά και θεωρείται εκ των πιο πιστών πολιτικών του φίλων και ο οποίος αρκετές φορές έχει βγει στο «αντάρτικο» απέναντι από την κυβέρνηση υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που κρυφοκοιτάζουν προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Συνοδοιπόρος του Αντ. Σαμαρά δεν αποκλείεται να είναι και ο έτερος ανεξάρτητος και διαγραμμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς.

Ακόμα ο Χαράλαμπος Αθανασίου πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Λέσβου, αποτελεί ένα από τα σταθερά στελέχη του σαμαρικού χώρου, με σταθερές τοποθετήσεις υπέρ της δεξιάς ταυτότητας της ΝΔ.

Ο Βουλευτής της Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος έχει διαχωρίσει πολλές φορές την θέση του από την κυβερνητική πολιτική λέγεται ότι βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.

Στην ομάδα των δυσαρεστημένων βουλευτών φαίνεται να επίσης είναι ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Φώντας Μπαραλιάκος, ο Βασίλης Γιόγιακας, ο Αναστάσιος Δημοσχάκης και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Συνεργάτες του εμφανίζονται πάντως επιφυλακτικοί για το εάν ο Αντώνης Σαμαρας πρέπει να ανακοινώσει πολύ πριν τις εθνικές εκλογές, την δημιουργία κόμματος καθώς θεωρούν ότι θα βρεθεί από τώρα εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.

