Politico: Την ώρα που ο ΟΗΕ καταδικάζει την επέκταση των ορυκτών καυσίμων, η Ελλάδα ξεκινά γεωτρήσεις

Την ίδια ημέρα που οι παγκόσμιοι ηγέτες κατέφταναν στη σύνοδο κορυφής COP30 στη Βραζιλία για να πιέσουν για περισσότερη δράση για την κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει γεωτρήσεις για ορυκτά καύσιμα στη Μεσόγειο Θάλασσα — με τη βοήθεια των ΗΠΑ, σχολιάζει το Politico.

Κατά τη συμφωνία, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Αμερικής, η ExxonMobil, θα εξερευνήσει φυσικό αέριο σε ύδατα βορειοδυτικά του γραφικού νησιού της Κέρκυρας, μαζί με την ελληνική Energean και την HELLENiQ ENERGY.

Είναι η πρώτη φορά σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες που η Ελλάδα ανοίγει τα ύδατά της για εξερεύνηση φυσικού αερίου — και η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το θεωρεί νίκη στην προσπάθειά της να εκτροχιάσει τη δράση για το κλίμα και να ενισχύσει την παγκόσμια κυριαρχία της αμερικανικής βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων.

Η κίνηση αυτή έρχεται τρεις εβδομάδες αφότου οι ΗΠΑ σταμάτησαν με επιτυχία μια παγκόσμια συμφωνία για την επιβολή φόρου άνθρακα στη ναυτιλία, με την υποστήριξη της Ελλάδας.

«Δεν υπάρχει ενεργειακή μετάβαση, υπάρχει απλώς ενεργειακή προσθήκη», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και τσάρος ενέργειας Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος ήταν παρών στην τελετή υπογραφής στην Αθήνα την Πέμπτη, μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και τη νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Η Ελλάδα αξιοποιεί τους δικούς της φυσικούς πόρους και εργαζόμαστε όλοι μαζί για την ενεργειακή αφθονία», πρόσθεσε ο Μπέργκαμ, περιγράφοντας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη ως ηγέτη που «αντιστέκεται στη μόδα».

Μόλις λίγες ώρες αργότερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε μια ένθερμη έκκληση στις χώρες να σταματήσουν την εξερεύνηση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Έχω σταθερά εκφράσει την αντίθεσή μου κατά περισσότερων μονάδων άνθρακα και εξερεύνησης και επέκτασης ορυκτών καυσίμων», δήλωσε σε μια σύνοδο κορυφής ηγετών της COP30 στο Μπελέμ της Βραζιλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν μεταξύ των πολλών παγκόσμιων ηγετών που ήταν παρόντες.

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω

«Η Αμερική επέστρεψε και κάνει γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος», δήλωσε η Γκιλφόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, στην τελετή στην Αθήνα.

Οι γεωτρήσεις για φυσικό αέριο — ένα ορυκτό καύσιμο που συμβάλλει σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη — αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του επόμενου έτους ή στις αρχές του 2027.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, χαιρέτισε τη συμφωνία ως «ιστορική» που τερματίζει μια 40ετή παύση στις εξερευνήσεις.

Τον περασμένο μήνα, η Ελλάδα και η Κύπρος — και οι δύο μεγάλες ναυτιλιακές χώρες — ήταν οι μόνες δύο χώρες της ΕΕ που ψήφισαν να σταματήσουν για ένα χρόνο την ιστορική προσπάθεια φορολόγησης της κλιματικής ρύπανσης από τη ναυτιλία. Η Ελλάδα ισχυρίστηκε ότι η απόφασή της δεν είχε καμία σχέση με την πίεση των ΗΠΑ, ωστόσο αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν την κατάσταση έκαναν λόγο για απειλές προς τους διαπραγματευτές, αναφέρει το Politico.

Η τελετή της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του έκτου συνεδρίου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας, μαζί με το Ατλαντικό Συμβούλιο.

Η Ελλάδα στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της ως σημείο εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενισχύοντας την ανεξαρτησία της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Το LNG από τον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας στην Ελλάδα πρόκειται να φτάσει στην Ουκρανία αυτόν τον χειμώνα μέσω του πρόσφατα ενεργοποιημένου «Κάθετου Διαδρόμου», μιας ενεργειακής οδού που συνδέει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

