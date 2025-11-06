search
06.11.2025 20:37

Νικολά Σαρκοζί: Φοβάται να φάει το φαγητό της φυλακής και το… έριξε στα γιαούρτια 

06.11.2025 20:37
sarkozi new

Δύσκολες ώρες για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αφού, πέραν του εγκλεισμού του στη φυλακή, έχει βρεθεί αντιμέτωπος και με την… πείνα. 

Σύμφωνα με το Le Point που επικαλείται πρόσωπα κοντά στον πρώην πρόεδρο, ο Σαρκοζί, που βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες στη φυλακή La Santé του Παρισιού, αρνείται κατηγορηματικά να φάει το φαγητό που του σερβίρεται στη φυλακή, επειδή φοβάται ότι κάποιος μπορεί να έχει «παραποιήσει» τα γεύματά του – από το να φτύσει μέσα σε αυτά, μέχρι το να «κάνει κάτι χειρότερο», ρίχνοντας μέσα τους κάτι επικίνδυνο.

«Δεν μπορεί να βράσει ούτε ένα αυγό»

Κατά το σχετικό δημοσίευμα, ο Σαρκοζί αρνείται, επίσης, να ψωνίσει από το κατάστημα της φυλακής ή να μαγειρέψει μόνος του στο κελί του καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «δεν μπορεί να βράσει ούτε ένα αυγό». 

Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας να… τη βγάζει με γιαούρτια, που φτάνουν στο κελί του συσκευασμένα, ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν έχουν υποστεί κάποιου είδους «αλλοίωση». 

