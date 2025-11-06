Νικολά Σαρκοζί: Φοβάται να φάει το φαγητό της φυλακής και το… έριξε στα γιαούρτια 

Δύσκολες ώρες για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αφού, πέραν του εγκλεισμού του στη φυλακή, έχει βρεθεί αντιμέτωπος και με την… πείνα.

Σύμφωνα με το Le Point που επικαλείται πρόσωπα κοντά στον πρώην πρόεδρο, ο Σαρκοζί, που βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες στη φυλακή La Santé του Παρισιού, αρνείται κατηγορηματικά να φάει το φαγητό που του σερβίρεται στη φυλακή, επειδή φοβάται ότι κάποιος μπορεί να έχει «παραποιήσει» τα γεύματά του – από το να φτύσει μέσα σε αυτά, μέχρι το να «κάνει κάτι χειρότερο», ρίχνοντας μέσα τους κάτι επικίνδυνο.

«Δεν μπορεί να βράσει ούτε ένα αυγό»

Κατά το σχετικό δημοσίευμα, ο Σαρκοζί αρνείται, επίσης, να ψωνίσει από το κατάστημα της φυλακής ή να μαγειρέψει μόνος του στο κελί του καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «δεν μπορεί να βράσει ούτε ένα αυγό».

Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας να… τη βγάζει με γιαούρτια, που φτάνουν στο κελί του συσκευασμένα, ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν έχουν υποστεί κάποιου είδους «αλλοίωση».

🥲 Sarkozy is afraid to eat prison food and switched to yogurt



The former French president fears someone might tamper with his meals — spit in them or “do something worse.” A close associate told Le Point magazine about it.



Sarkozy also refuses to shop at the prison store or… pic.twitter.com/FX0zcvbJWe — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025

Διαβάστε επίσης:

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

Το shutdown προκαλεί χάος στις αεροπορικές εταιρείες – «Μαχαίρι» στις πτήσεις από την Παρασκευή, ποια αεροδρόμια επηρεάζονται

Το «τυράκι» για τον αφοπλισμό και την απομάκρυνση της Χαμάς από τη Ράφα – Τι προτείνουν οι μεσολαβητές