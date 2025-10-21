Στη φυλακή La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – «Καλώς ήρθες Νικολά» φώναζαν οι κρατούμενοι, «νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία», δηλώνει ο ίδιος (Photo/Video)

Με φωνές «καλώς ήλθες, Νικολά» υποδέχθηκαν οι κρατούμενοι του σωφρονιστικού ιδρύματος La Santé τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος μετέβη εκεί για να εκτίσει την ποινή πέντε ετών που του επιβλήθηκε μετά την καταδίκη του για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με χρήματα από τη Λιβύη.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος γίνεται ο πρώτος αρχηγός του κράτους που φυλακίζεται, θα υποβληθεί στις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται για όλους τους νέους κρατούμενους πριν κατευθυνθεί στο κελί του. Την ίδια στιγμή, πάντως, ένας από τους δικηγόρους του Νικολά Σαρκοζί μπροστά από τη φυλακή Santé, λίγα λεπτά μετά τη φυλάκιση του πρώην Προέδρου, ανακοίνωσε ότι «η αίτηση αποφυλάκισης έχει ήδη κατατεθεί».

🚨Sarkozy a bafoué le référendum de 2005, vendu l’or de la France au plus bas, financé sa campagne par un pays étranger et renfloué les banques via le contribuable.



Les patriotes de CNEWS, pendant ce temps : pic.twitter.com/omnGGo4gM4 — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 21, 2025

Ο Σαρκοζί ξεκίνησε από το σπίτι του για τη La Santé χέρι-χέρι με τη σύντροφό του, Κάρλα Μπρούνι, υπό τις επευφημίες του πλήθους που τον περίμενε, ενώ λίγο νωρίτερα, για τη φυλακή ξεκίνησαν και οι τρεις γιοι του, Ζαν, Πιέρ και Λουί, μέσα σε χειροκροτήματα, ενώ ο κόσμος τραγουδούσε και τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας.

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy idzie do więzienia…dosłownie idzie ‼️

Został skazany na pięć lat więzienia po uznaniu go winnym spisku przestępczego. Historia dzieje się dzisiaj …

pic.twitter.com/Hh6AHokIyC — Michał Chmielewski (@Ten_Psycholog) October 21, 2025

Λίγο πριν μεταβεί στη La Santé, ο Σαρκοζί δημοσιοποίησε μέσω Χ ανοιχτή επιστολή του στην οποία κάνει λόγο για «δικαστικό σκάνδαλο» και «πορεία ταλαιπωρίας» που, όπως λέει, υφίσταται «για πάνω από δέκα χρόνια». «Είναι μια υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς καμία χρηματοδότηση!» έγραψε, προσθέτοντας ότι η έρευνα «ξεκίνησε βάσει ενός εγγράφου του οποίου η ψευδότητα έχει πλέον αποδειχθεί».

Ο Σαρκοζί τονίζει ότι «δεν ζητά κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη» και δηλώνει ότι δεν παραπονιέται: «Η φωνή μου ακούγεται». Αναφέρει ότι αντιμετωπίζει αυτή την δοκιμασία «με την αμετάκλητη δύναμη» που τον χαρακτηρίζει: «Δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, είναι ένας αθώος άνθρωπος».

Sarkozy entre enfin à la prison de la Santé

Une bonne chose de faite

🎥 @LucAuffret

pic.twitter.com/KvU6GhhbXW October 21, 2025

Και ολοκληρώνει: «Νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται ταπεινωμένη από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει φτάσει σε επίπεδα μίσους άνευ προηγουμένου. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά το τίμημα που θα πληρωθεί θα είναι συντριπτικό…».

Σημειώνεται ότι τον Σαρκοζί σχεδιάζει να επισκεφτεί, κατά τη φυλάκισή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν. Η συγκεκριμένη απόφαση του Νταρμανέν έχει δεκτή με αρκετά σχόλια και προβληματισμό, κυρίως από την αντιπολίτευση, καθώς τη μεταφράζουν σαν προσπάθεια επιρροής της δικαστικής εξουσίας.

Διαβάστε επίσης

Λισαβόνα: «Σειρά αστοχιών» έφερε τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

Σλοβακία: Ένοχος για τρομοκρατία ο συγγραφέας που προσπάθησε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Φίτσο – 21 χρόνια κάθειρξη

Νικολά Σαρκοζί: Οδηγείται στη φυλακή κρατώντας από το χέρι την Κάρλα Μπρούνι – Του τραγούδησαν τη «Μασσαλιώτιδα» (Video)