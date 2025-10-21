search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 11:14

Σλοβακία: Ένοχος για τρομοκρατία ο συγγραφέας που προσπάθησε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Φίτσο –  21 χρόνια κάθειρξη

21.10.2025 11:14
tsintoula-1

Ενοχος για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, κρίθηκε ο Γιουράι Τσίντουλα.

Ο συγγραφέας καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξης.

Ο Τσίντουλα, 72 ετών, πυροβόλησε τον Φίτσο από κοντινή απόσταση ενώ ο πρωθυπουργός χαιρετούσε πολίτες στην πόλη Χάντλοβα, στην κεντρική Σλοβακία, τον Μάιο του 2024.

Η ετυμηγορία του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα ολοκληρώνει μια δίκη που ξεκίνησε τον Ιούλιο με το βασικό ερώτημα εάν ο Τσίντουλα, που παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τον Φίτσο, είναι ένοχος για τρομοκρατία.

Ο καταδικασθείς μπορεί να καταθέσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Ο Φίτσο χτυπήθηκε τέσσερις φορές και τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, ενώ υπέστη τραύματα στον γοφό, το χέρι και το πόδι του. Έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την επίθεση πέρυσι τον Ιούλιο.

Ο Τσίντουλα δήλωσε ότι ήθελε να τραυματίσει αλλά όχι να σκοτώσει τον Φίτσο, διότι ήθελε να τον αποτρέψει από το να συνεχίσει τις πολιτικές του, που σύμφωνα με εκείνον, πλήττουν τη σλοβακική ελευθερία και κουλτούρα.

Διαβάστε επίσης:

Νικολά Σαρκοζί: Οδηγείται στη φυλακή κρατώντας από το χέρι την Κάρλα Μπρούνι – Του τραγούδησαν τη «Μασσαλιώτιδα» (Video)

ΗΠΑ: Ένοχος σωφρονιστικός υπάλληλος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου αφροαμερικανού κρατούμενου (video)

«Η μάνα σου»: «Τραμπική» απάντηση Λέβιτ σε δημοσιογράφο της Huffington Post – Ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για συνάντηση με τον Πούτιν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – «Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ»

asanser new
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

troxaio_lasithi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λασίθι: Τροχαίο που κόβει την ανάσα σε αγώνα ράλι – Αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον γκρεμό, σώος ο οδηγός (video)

vandi-peripoliko-new
LIFESTYLE

Όταν περιπολικό έγινε «ταξί» και μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο – Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (Video)

louvro-peripoliko
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πώς έγινε σε επτά λεπτά η «ληστεία του αιώνα» – Ο ανυψωτήρας, τα πριόνια, τα κοσμήματα και τα πιθανά κίνητρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:22
ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – «Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ»

asanser new
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

troxaio_lasithi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λασίθι: Τροχαίο που κόβει την ανάσα σε αγώνα ράλι – Αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον γκρεμό, σώος ο οδηγός (video)

1 / 3