Σοκ προκαλούν τα πλάνα από την στιγμή της φυγάδευσης του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας του.

Η πόλη Χάντλοβα, όπου σημειώθηκε η επίθεση στον Φίτσο, απέχει περίπου δύο ώρες οδήγησης από την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα. Η κυβέρνηση βρισκόταν στην πόλη για μια εκτός έδρας συνεδρίαση.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας, ο Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα από πυροβολισμούς ενός άγνωστου άντρα, την ώρα που χαιρετούσε υποστηρικτές του έξω από το «Σπίτι του Πολιτισμού» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, κοντά στην πλατεία της Χάντλοβα.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg