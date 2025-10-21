search
21.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

21.10.2025 07:49

«Η μάνα σου»: «Τραμπική» απάντηση Λέβιτ σε δημοσιογράφο της Huffington Post – Ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για συνάντηση με τον Πούτιν

21.10.2025 07:49
carolain_leavitt_new

Αδιανόητη και άκρως προσβλητική ήταν η απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, σε ερώτηση δημοσιογράφου της Huffington Post, για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για την επερχόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, συντάκτης της HuffPost, αφού σχολίασε για την επιλογή της Βουδαπέστης πως «είναι η πόλη όπου η Ρωσία υποσχέθηκε να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό της δίνει συμβολική σημασία. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι επίσης ο μόνος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που τάσσεται με το πλευρό του Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο», ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

«Η μάνα σου», απάντησε η Λέβιτ, ενώ και ο Τσέουνγκ έγραψε το ίδιο ένα λεπτό αργότερα!

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έδωσε μάλιστα συνέχεια στις επιθέσεις κατά της HuffPost, χωρίς να απαντήσει ποτέ ποιος επέλεξε τελικά τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν.

«Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ», έγραψε στο Χ.

Στη συνέχεια, δεν δίστασε να δημοσιοποιήσει ένα screenshot από το μήνυμα με την ερώτηση της HuffPost και τις απαντήσεις της.

