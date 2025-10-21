search
Ο Τραμπ έβαλε μπουλντόζες στον Λευκό Οίκο: Κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα για να φτιάξει αίθουσα δεξιώσεων (Video/Photos)

21.10.2025 07:05
trump white house

Μέρος του Λευκού Οίκου κατεδαφίστηκε χθες Δευτέρα, για να ανεγερθεί στη θέση του η μελλοντική αίθουσα χοροεσπερίδων που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακαίνιση από τις εκτενέστερες επί έναν αιώνα και πλέον στο παγκοσμίως γνωστό ιστορικό κτίριο, έδρα της προεδρίας των ΗΠΑ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Η αίθουσα, το κόστος ανέγερσης της οποίας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να έχει επιφάνεια 8.000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον και θα μπορεί να υποδεχτεί ως ακόμη και 1.000 καλεσμένους. Θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών κρατών, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα, διευκρίνισε ο Aμερικανός πρόεδρος.

Το επιβλητικό λευκό τμήμα του κτιρίου με ψηλά παράθυρα, με βάση τα σχέδια, θα πάρει τη θέση της East Wing («ανατολικής πτέρυγας»), όπου παραδοσιακά βρισκόταν το γραφείο της εκάστοτε πρώτης κυρίας.

Η πτέρυγα αυτή του Λευκού Οίκου με την ευκαιρία θα «εκσυγχρονιστεί εντελώς» και θα είναι «πιο όμορφη παρά ποτέ αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατ’ αυτόν, η νέα αίθουσα χοροεσπερίδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, που ανήκουν «σε γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», όπως έγραψε αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, χωρίς να ξεκαθαρίσει πάντως το ύψος της δικής του συνεισφοράς.

Ο ρεπουμπλικάνος την περασμένη εβδομάδα παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για να τον υποστηρίξουν. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ήταν παρούσες ξεχώριζαν αντιπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων της τεχνολογίας (Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir) και του κολοσσού της στρατιωτικής βιομηχανίας Lockheed Martin.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, το επιδεικτικό οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, μοιάζει να αποτελεί υπόδειγμα καθώς ο Λευκός Οίκος μεταμορφώνεται κατά τα γούστα του.

Το Οβάλ Γραφείο, για παράδειγμα, διακοσμήθηκε με χρυσά πλουμίδια και δυο πελώριες αμερικανικές σημαίες.

Ο Λευκός Οίκος αποτελεί την κατοικία και τον τόπο εργασίας των προέδρων των ΗΠΑ από το 1800. Ο πρώτος που έζησε εκεί ήταν ο Τζον Άνταμς, ο δεύτερος πρόεδρος της χώρας.

