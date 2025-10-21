Ο Τραμπ έβαλε μπουλντόζες στον Λευκό Οίκο: Κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα για να φτιάξει αίθουσα δεξιώσεων (Video/Photos)

Μέρος του Λευκού Οίκου κατεδαφίστηκε χθες Δευτέρα, για να ανεγερθεί στη θέση του η μελλοντική αίθουσα χοροεσπερίδων που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακαίνιση από τις εκτενέστερες επί έναν αιώνα και πλέον στο παγκοσμίως γνωστό ιστορικό κτίριο, έδρα της προεδρίας των ΗΠΑ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

WHITE HOUSE UPGRADE: President Trump announced construction has begun on the new White House Ballroom, a privately funded project that will provide a long-desired venue for state events and official gatherings. pic.twitter.com/b4jMlPtScd — Fox News (@FoxNews) October 20, 2025

Η αίθουσα, το κόστος ανέγερσης της οποίας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να έχει επιφάνεια 8.000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον και θα μπορεί να υποδεχτεί ως ακόμη και 1.000 καλεσμένους. Θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών κρατών, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα, διευκρίνισε ο Aμερικανός πρόεδρος.

Demolition begins on East Wing of White House for Trump’s new $250 million ballroom https://t.co/Ygzc7NVCJf pic.twitter.com/mShFjy9VI0 — New York Post (@nypost) October 20, 2025

Το επιβλητικό λευκό τμήμα του κτιρίου με ψηλά παράθυρα, με βάση τα σχέδια, θα πάρει τη θέση της East Wing («ανατολικής πτέρυγας»), όπου παραδοσιακά βρισκόταν το γραφείο της εκάστοτε πρώτης κυρίας.

Η πτέρυγα αυτή του Λευκού Οίκου με την ευκαιρία θα «εκσυγχρονιστεί εντελώς» και θα είναι «πιο όμορφη παρά ποτέ αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING: @PressSec announces the construction of a new 90,000 sq ft ballroom at the White House — with construction to begin in September.



Visit https://t.co/Nq7Vqlw3HO for more. pic.twitter.com/XadWWxOGON July 31, 2025

Κατ’ αυτόν, η νέα αίθουσα χοροεσπερίδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, που ανήκουν «σε γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», όπως έγραψε αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, χωρίς να ξεκαθαρίσει πάντως το ύψος της δικής του συνεισφοράς.

Ο ρεπουμπλικάνος την περασμένη εβδομάδα παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για να τον υποστηρίξουν. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ήταν παρούσες ξεχώριζαν αντιπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων της τεχνολογίας (Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir) και του κολοσσού της στρατιωτικής βιομηχανίας Lockheed Martin.

Demolition to the facade on the East Wing of the White House has begun, in preparation for the construction of President Donald J. Trump’s State Ballroom, which is estimated to cost roughly $250 million and will reportedly be paid for by Trump and a small group of donors that… pic.twitter.com/EnyeYEqVZE — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2025

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, το επιδεικτικό οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, μοιάζει να αποτελεί υπόδειγμα καθώς ο Λευκός Οίκος μεταμορφώνεται κατά τα γούστα του.

Το Οβάλ Γραφείο, για παράδειγμα, διακοσμήθηκε με χρυσά πλουμίδια και δυο πελώριες αμερικανικές σημαίες.

Ο Λευκός Οίκος αποτελεί την κατοικία και τον τόπο εργασίας των προέδρων των ΗΠΑ από το 1800. Ο πρώτος που έζησε εκεί ήταν ο Τζον Άνταμς, ο δεύτερος πρόεδρος της χώρας.

For over 100 years, presidents have enhanced the White House, preserving its legacy as a symbol of our nation. Today, President Trump proudly broke ground on the new, big White House Ballroom.



Privately funded, it costs taxpayers nothing & will be cherished for generations. 🇺🇸 pic.twitter.com/p1rZdYmrOy — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025

