ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 23:47
20.10.2025 22:55

Aνεμοστρόβιλος σάρωσε τα βόρεια του Παρισιού αφήνοντας έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες (Video)

20.10.2025 22:55
gallia

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

