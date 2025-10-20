Ο πρίγκιπας Άντριου προσπάθησε να προσλάβει «τρολ του διαδικτύου» για να εκφοβίσουν τη Βιρτζίνια Τζιούφρε

Η ομάδα του πρίγκιπα Άντριου προσπάθησε να προσλάβει «τρολ του διαδικτύου» με σκοπό τον εκφοβισμό και την παρενόχληση της κατήγορου του, Βιρτζίνια Τζιούφρε, ενώ εκείνος κρυβόταν πίσω από τις «καλά φυλασσόμενες πύλες» του Κάστρου Μπαλμόραλ για να αποφύγει την επίδοση δικαστικών εγγράφων, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της.

Η Τζιούφρε έγραψε για τον εμπιστευτικό διακανονισμό του 2022 της αγωγής της για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον της βασιλικής οικογένειας, η οποία φημολογείται ευρέως ότι ανήλθε σε 12 εκατομμύρια δολάρια, ότι οι δικηγόροι της «θα ζητούσαν το φεγγάρι» και η ομάδα της είχε συμφωνήσει ότι «έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο από απλά χρήματα».

«Αφού αμφισβήτησε την αξιοπιστία μου για τόσο καιρό — η ομάδα του πρίγκιπα Άντριου είχε φτάσει στο σημείο να προσπαθήσει να προσλάβει διαδικτυακά τρολ για να με ενοχλούν — ο Δούκας της Υόρκης μου όφειλε επίσης μια ουσιαστική συγγνώμη», έγραψε.

«Φυσικά, δεν θα λαμβάναμε ποτέ ομολογία. Αυτό ακριβώς αποφεύγουν οι διακανονισμοί. Αλλά προσπαθούσαμε για το επόμενο καλύτερο πράγμα: μια γενική αναγνώριση των όσων είχα περάσει».

Η Τζιούφρε συμφώνησε σε μια ρήτρα περί μονοετούς σιωπής, ώστε να μην «αμαυρώσει» τους εορτασμούς της πλατινένιας επετείου της εκλιπούσας βασίλισσας.

Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών. Τα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Το κορίτσι κανενός», που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, έρχονται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων για την επίσημη αφαίρεση των τίτλων του από τον Άντριου. Πριν από τη δημοσίευσή τους, ο πρίγκιπας ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους του Δούκα της Υόρκης ή του Ιππότη του Τάγματος της Περικνημίδας, οι οποίοι υπάρχουν αλλά δεν είναι ενεργοί.

Καθώς ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το Μάντσεστερ τη Δευτέρα για να δείξει την υποστήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα και σε όσους επλήγησαν από την τρομοκρατική επίθεση στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park στις 2 Οκτωβρίου, η πίεση στη βασιλική οικογένεια να προχωρήσει περαιτέρω αυξάνονταν, υποστηρίζοντας μια κίνηση για την επίσημη αφαίρεση του δουκάτου από τον Άντριου μέσω κοινοβουλευτικής νομοθεσίας.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δεν συμμετείχε στο θέμα, με τον επίσημο εκπρόσωπο του πρωθυπουργού να δηλώνει ότι το ζήτημα της νομοθεσίας ήταν «θέμα που αφορά καταρχάς το παλάτι» και οι υπουργοί «υποστηρίζουν την κρίση του βασιλιά» σχετικά με τους τίτλους του Άντριου.

Εν τω μεταξύ, η Μητροπολιτική αστυνομία διερευνούσε «ενεργά» ισχυρισμούς ότι ο Άντριου έδωσε την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Τζιούφρε στον αξιωματικό προστασίας της αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να βρει βρωμιά για μια εκστρατεία δυσφήμισης, μετά από δημοσιεύματα της Mail On Sunday.

Μια πηγή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι οι νέοι ισχυρισμοί προκαλούν «πολύ σοβαρή ανησυχία» και θα πρέπει να «εξεταστούν με τον κατάλληλο τρόπο».

Είπαν ότι απαιτείται δράση λόγω «του τι βρίσκεται στην καρδιά αυτού, των ευρύτερων ισχυρισμών και των ζητημάτων που επισημαίνονται».

Η εφημερίδα Mail On Sunday ανέφερε ότι ο Άντριου είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια να δυσφημίσει την Τζιούφρε το 2011. Η φερόμενη απόπειρα του πρίγκιπα, στην οποία δεν αναφέρεται ότι ο αξιωματικός ανέλαβε δράση, σημειώθηκε ώρες πριν η εφημερίδα δημοσιεύσει για πρώτη φορά τη φωτογραφία του Άντριου με την Τζιούφρε.

Στο βιβλίο της, η Τζιούφρε επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της, οι οποίοι δημοσιεύονται σε αποκλειστικό απόσπασμα από την εφημερίδα Guardian, ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον πρίγκιπα τρεις φορές, μεταξύ άλλων όταν ήταν 17 ετών και επίσης κατά τη διάρκεια ενός οργίου. Ο Άντριου αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Η Τζιούφρε ισχυρίζεται επίσης ότι η νομική της υπόθεση εναντίον του Άντριου ενισχύθηκε από τα ίδια τα λόγια του πρίγκιπα στην καταστροφική συνέντευξή του στο Newsnight το 2019 με την Έμιλι Μέιτλις, όταν επέμεινε ότι δεν θυμόταν να έχει συναντήσει την Τζιούφρε, δεν ζήτησε συγγνώμη για τη φιλία του με τον Έπσταϊν και δεν εξέφρασε καμία συμπόνια για τα θύματα του Έπσταϊν. Οι άμεσες συνέπειες τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή «για το άμεσο μέλλον».

Η ίδια έγραψε: «Όσο καταστροφική κι αν ήταν αυτή η συνέντευξη για τον πρίγκιπα Άντριου, για τη νομική μου ομάδα ήταν σαν ένεση καυσίμου αεροσκαφών. Το περιεχόμενό της όχι μόνο θα μας βοηθούσε να στήσουμε μια ακλόνητη υπόθεση εναντίον του πρίγκιπα, αλλά θα άνοιγε και την πόρτα για την πιθανή κλήτευση της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, και των κορών τους, των πριγκιπισσών Βεατρίκη και Ευγενία».

Μόλις προχώρησε με την αγωγή της, είπε, ο πρίγκιπας προσπάθησε να κρυφτεί στο Μπαλμόραλ. «Αρχικά, ο πρίγκιπας δυσκόλεψε τους δικηγόρους μου να του επιδώσουν έγγραφα, καταφεύγοντας στο κάστρο Μπαλμόραλ της Βασίλισσας Ελισάβετ στη Σκωτία και κρυπτόμενος πίσω από τις καλά φυλαγμένες πύλες του».

Ένας συμβιβασμός επιτεύχθηκε το 2022, ο οποίος επιτεύχθηκε μετά από «δύο ημέρες διαμεσολάβησης». Η Τζιούφρε το διάβασε με δάκρυα στα μάτια, είπε. Σε αυτό, ο Άντριου παραδέχτηκε ότι είχε υποφέρει «τόσο ως θύμα κακοποίησης όσο και ως αποτέλεσμα άδικων δημόσιων επιθέσεων». Επαίνεσε επίσης την ίδια και άλλα θύματα «που υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους και τους άλλους» και είπε ότι «δεν είχε ποτέ πρόθεση να δυσφημίσει τον χαρακτήρα [της]».

Έγραψε: «Συμφώνησα σε μια εντολή για σιωπή ενός έτους, η οποία φαινόταν σημαντική στον πρίγκιπα επειδή διασφάλιζε ότι το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της μητέρας του δεν θα αμαυρωνόταν περισσότερο από όσο είχε ήδη αμαυρωθεί».

Είπε ότι κέρδισε «περισσότερα από» τον Άντριου παρά χρήματα επειδή είχε «αναγνωρίσει ότι εγώ και πολλές άλλες γυναίκες είχαμε πέσει θύματα κακοποίησης και είχε μια σιωπηρή δέσμευση να μην το αρνηθεί ποτέ ξανά». Είπε ότι ανυπομονούσε να χρησιμοποιήσει τα «χρήματα του Στέμματος για να κάνει κάτι καλό» και είπε ότι άρχισε να αναπτύσσει το ίδρυμά της «Μιλήστε, Δράστε, Διεκδικήστε» (Soar) για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Αποκάλυψε επίσης πώς οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, την επηρέασαν όταν φέρεται να αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου στο Λονδίνο επειδή «περιβαλλόταν από ανθρώπους που ασκούσαν πολύ μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι θα έκανα ποτέ εγώ». «Δεν ήθελα να κάνω σεξ με τον πρίγκιπα, είπα, αλλά ένιωσα ότι έπρεπε», έγραψε, λέγοντας ότι πίστευε ότι δεν υπήρχε τρόπος να απελευθερωθεί από την λαβή του Έπσταϊν και του Μάξγουελ.

Στο τελευταίο της κεφάλαιο, η Τζιούφρε είπε: «Δεν το μετανιώνω, αλλά η συνεχής αφήγηση και επανάληψη ήταν εξαιρετικά επώδυνη και εξαντλητική. Με αυτό το βιβλίο, επιδιώκω να απελευθερωθώ από το παρελθόν μου. Από τώρα και στο εξής, όποιος θέλει να μάθει τι συνέβη μπορεί να καθίσει με το βιβλίο και να αρχίσει να διαβάζει».

Η Τζιούφρε έγραψε σε ένα email στη συν-συγγραφέα της Έιμι Γουάλας, μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα λίγο πριν πεθάνει, ότι ήταν «ολόψυχη επιθυμία της να δημοσιευτεί αυτό το έργο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της εποχής» και ότι επρόκειτο να κυκλοφορήσει σε περίπτωση θανάτου της.

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο, καθώς στοχεύει να ρίξει φως στις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν την εμπορία ευάλωτων ατόμων πέρα ​​από τα σύνορα», ανέφερε στο email.

