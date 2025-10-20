«Εθνική καταστροφή» για τη Γαλλία η ληστεία στο Λούβρο: Τι γνωρίζουμε για τους χαμένους θησαυρούς 

Ανάμεσα στα πολύτιμα αντικείμενα που κλάπηκαν από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι την Κυριακή, περιλαμβάνεται ένα σμαραγδένιο κολιέ ανάμεσα σε περισσότερα από 1.000 διαμάντια που δώρισε ο Ναπολέων στη δεύτερη σύζυγό του και άλλοι θησαυροί «ανεκτίμητης» αξίας.

Οι ληστές στόχευσαν την Πινακοθήκη Απόλλων του Λούβρου στον επάνω όροφο, η οποία στεγάζει τα Κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος. Κατά τη διάρκεια μιας γρήγορης επτάλεπτης ληστείας, διέρρηξαν δύο προθήκες υψίστης ασφαλείας και έκλεψαν εννέα αντικείμενα, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας. Οι ληστές διέφυγαν με μοτοσικλέτες, ανέφερε η αστυνομία.

Ένα αντικείμενο, ένα περίτεχνο χρυσό στέμμα που φορούσε η αυτοκράτειρα Ευγενία, κατά τη διάρκεια της βασιλείας της το 1800, ανακτήθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος, ανέφερε το υπουργείο.

Ο ειδικός στην ανάκτηση έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ δήλωσε ότι οι κλέφτες έκλεψαν σημαντικά ιστορικά κομμάτια σε αυτό που αποτελεί «εθνική καταστροφή» για τη Γαλλία.

«Αυτά είναι τα κοσμήματα του στέμματος από τον Ναπολέοντα, τη σύζυγό του και τους διαδόχους του. Αυτά λοιπόν αποτελούν τη φυσική υπερηφάνεια της Γαλλίας», δήλωσε ο Μπραντ στο CNN. «Είναι μια μεγάλη απώλεια». Επειδή τα κομμάτια είναι τόσο αναγνωρίσιμα, είπε ότι οι κλέφτες πιθανότατα θα τα αποσυναρμολογήσουν, θα πουλήσουν τα κοσμήματα και θα λιώσουν τον χρυσό και το ασήμι.

Ένα ζαφειρένιο διάδημα, κολιέ και ένα σκουλαρίκι που φορούσαν αρκετές βασίλισσες

Αυτό το σετ κοσμημάτων με διαμάντια και ζαφείρια που φορούσαν η Ορτάνς ντε Μπωαρνέ, βασίλισσα της Ολλανδίας, η Μαρί-Αμελί, βασίλισσα των Γάλλων, και η Ιζαμπέλ ντ’Ορλεάν, δούκισσα του Γκιζ, είναι μεταξύ των αντικειμένων που άρπαξαν τέσσερις κλέφτες κατά τη διάρκεια της 7λεπτης ληστείας.

Το διάδημα – ένα στολίδι για το κεφάλι που φορούν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας – διαθέτει 24 ζαφείρια Κεϋλάνης και 1.083 διαμάντια που μπορούν να αποσπαστούν και να φορεθούν ως καρφίτσες, σύμφωνα με το Λούβρο.

Η προέλευση του σετ είναι άγνωστη, αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι κάποτε ανήκε στη βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα. Ενώ τα κοσμήματα δεν φέρουν κανένα χαρακτηριστικό των πιο διάσημων Γάλλων κοσμηματοπωλών της εποχής, είναι ενδεικτικά της δεξιοτεχνίας των Παριζιάνων τεχνητών των αρχών του 19ου αιώνα, ανέφερε το μουσείο. Το σετ παρέμεινε στην οικογένεια Ορλεάνη μέχρι το 1985, όταν αποκτήθηκε από το Λούβρο.

Ένα γαμήλιο δώρο από τον Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία-Λουίζ της Αυστρίας, τον Μάρτιο του 1810, αυτό το περίτεχνο σετ κατασκευάστηκε από τον κοσμηματοπώλη François-Régnault Nitot και περιλαμβάνει 32 περίτεχνα κομμένα σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα, η Μαρί-Λουίζ κληροδότησε το αρχικό σετ, το οποίο περιελάμβανε επίσης μια τιάρα, σε έναν συγγενή, και αυτό μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά στους απογόνους της.

Το 1953, το σετ πουλήθηκε στον κοσμηματοπώλη Van Cleef & Arpels, τα σμαράγδια της τιάρας πουλήθηκαν και αργότερα αντικαταστάθηκαν με τιρκουάζ πέτρες από έναν Αμερικανό συλλέκτη. Η τροποποιημένη τιάρα αποτελεί πλέον μέρος της συλλογής Smithsonian.

Το κολιέ και τα σκουλαρίκια, ωστόσο, διατηρήθηκαν στην αρχική τους μορφή και πουλήθηκαν στο Λούβρο το 2004 έναντι 3,7 εκατομμυρίων ευρώ (4,3 εκατομμύρια δολάρια).

Η καρφίτσα της λειψανοθήκης

Η αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄, ήταν η αρχική ιδιοκτήτρια αυτής της καρφίτσας, διακοσμημένης με διαμάντια, η οποία φιλοτεχνήθηκε από τον Paul-Alfred Bapst το 1855 ειδικά για εκείνη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Λούβρου.

Ισπανίδα κόμισσα, η Ευγενία ήταν αυτοκράτειρα των Γάλλων από το 1853 έως το 1870 και θεωρούνταν μια από τις πιο μοντέρνες γυναίκες της εποχής.

Μια καρφίτσα λειψανοθήκη είναι μια καρφίτσα που περιέχει ένα ιερό λείψανο, ένα σύμβολο της καθολικής πίστης της Ευγενίας. Αποτελούμενη από 94 διαμάντια, η καρφίτσα περιλαμβάνει το 17ο και το 18ο διαμάντι Μαζαρέν, τα οποία δωρήθηκαν στον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΔ΄ από τον πρώην πρωθυπουργό Καρδινάλιο Μαζαρέν το 1661, σύμφωνα με το μουσείο.

Αυτές οι μεγάλες πέτρες αντικατοπτρίζουν η μία την άλλη στο κέντρο της καρφίτσας. Όμορφα χαρακτικά με φυλλώματα διακοσμούν το πίσω μέρος της χρυσής καρφίτσας, η οποία αποκτήθηκε από το Λούβρο το 1887.

Μια καρφίτσα με διαμαντένιο φιόγκο και διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η καρφίτσα με το φιόγκο από ασήμι, χρυσό και διαμάντι αρχικά αποτελούσε την πόρπη μιας διαμαντένιας ζώνης από 4.000 πέτρες, η οποία εκτέθηκε στην Παγκόσμια Έκθεση του 1855, προτού φορεθεί από την αυτοκράτειρα Ευγενία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Λούβρου.

Λέγεται ότι η Ευγενία φορούσε τη ζώνη, κατασκευασμένη από τον Φρανσουά Κράμερ, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης της Βασίλισσας Βικτωρίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών τον Αύγουστο του 1855 και ξανά τον Ιούνιο του 1856 για τη βάπτιση του Αυτοκρατορικού Πρίγκιπα. Η Ευγενία αργότερα αποφάσισε να μετατρέψει τη ζώνη σε καρφίτσα και ζήτησε από έναν από τους δικούς της κοσμηματοπώλες να τη διαμορφώσει σε ένα πιο περίτεχνο αυτόνομο κομμάτι, προσθέτοντας διαμαντένιες φούντες.

Le diadème de l'impératrice Eugénie, volé ce dimanche au #Louvre (212 perles, 1998 diamants), figure dans le portrait d'apparat de l'impératrice Eugénie (Franz-Xaver Winterhalter, 1853), présenté lors de l'exposition universelle de 1855 à #Paris.

"Valeur patrimoniale inestimable" pic.twitter.com/Hc6BjQqY7n — Aline Le Bail-Kremer (@ALBK) October 19, 2025

Το 1887, η καρφίτσα αγοράστηκε από τον κοσμηματοπώλη Emile Schlesinger για την κοσμική κυρία της Νέας Υόρκης Caroline Astor σε δημοπρασία για 42.200 γαλλικά φράγκα, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s.

Η καρφίτσα παρέμεινε στην οικογένεια Άστορ για περισσότερο από έναν αιώνα, μέχρι που το Λούβρο την αγόρασε το 2008, επιστρέφοντάς την στη Γαλλία. Το μουσείο πλήρωσε 6,72 εκατομμύρια ευρώ (περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή) για την καρφίτσα, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ναπολέοντα.

Το μαργαριταρένιο διάδημα κατασκευάστηκε για την Ευγενία από τον κοσμηματοπώλη Αλεξάντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ το 1853 και περιέχει 212 μαργαριτάρια και 1.998 διαμάντια, σύμφωνα με το Λούβρο.

Εκλάπη αλλά ανακτήθηκε: το στέμμα της Ευγενίας

Οι κλέφτες προσπάθησαν να κλέψουν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, αλλά αυτό βρέθηκε έξω από το Λούβρο, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας,

Το περίτεχνο χρυσό κόσμημα, το οποίο διαθέτει 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της ληστείας, σύμφωνα με τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό TF1 και την εφημερίδα Le Parisien.

Διαβάστε επίσης:

Λαβρόφ και Ρούμπιο συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» για τον τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Γαλλία: Επίσκεψη Σαρκοζί στο Προεδρικό Μέγαρο, λίγο πριν οδηγηθεί στη φυλακή – Η συνάντηση με τον Μακρόν

Τραμπ: Η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά αυτό είναι απίθανο