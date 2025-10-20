search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 20:18

Λαβρόφ και Ρούμπιο συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» για τον τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

20.10.2025 20:18
ukraine new

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν την επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη και τα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ για τα «επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρούμπιο τόνισε «τη σημασία των επερχόμενων δεσμεύσεων, ως ευκαιρία» για να συνεργαστούν οι δύο χώρες «για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης» στον πόλεμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Η Μόσχα από την πλευρά της χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση που είχαν οι δύο υπουργοί οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής. «Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πρόεδροι σχεδιάζουν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στη δεύτερη σύνοδο κορυφής αυτού του έτους, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ρωσία λέει ότι θέλει να συζητηθούν μια πιθανή ειρηνευτική λύση αλλά και τρόποι για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά αυτό είναι απίθανο

Λούβρο: Οι… θρυλικές ληστείες στο φημισμένο μουσείο – Από την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 έως τα κοσμήματα του Στέμματος το 2025

Τουλάχιστον 135 ακρωτηριασμένα πτώματα Παλαιστινίων κρατούνταν σε διαβόητη ισραηλινή φυλακή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foinikoynta video 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις – Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη συναντήθηκε με τον φερόμενο συνεργό πριν τη δολοφονία – Βίντεο ντοκουμέντα

pavlos-polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

esiea-new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

6697613
ΚΟΣΜΟΣ

Η Med9 ζητεί την αποδέσμευση της βοήθειας για τη Γάζα – Ο Νετανιάχου συνάντησε Γουίτκοφ και Κούσνερ

ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ και Ρούμπιο συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» για τον τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:44
foinikoynta video 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις – Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη συναντήθηκε με τον φερόμενο συνεργό πριν τη δολοφονία – Βίντεο ντοκουμέντα

pavlos-polakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

esiea-new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

1 / 3