Τραμπ: Η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά αυτό είναι απίθανο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είπε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι απίθανο.

«Θα μπορούσαν ακόμα να κερδίσουν. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, αλλά θα μπορούσαν ακόμα να το κερδίσουν», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολυετούς πολέμου.

Αλλά μετά από μια τηλεφωνική κλήση την περασμένη εβδομάδα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τραμπ επιμένει και πάλι ότι το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει εκτάσεις γης για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Tην περασμένη Παρασκευή, ο Τραμπ ζήτησε να παγώσει ο πόλεμος κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία «θα κέρδιζε».

«Είπα ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν. Οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί. Ξέρετε, ο πόλεμος είναι κάτι πολύ παράξενο. Συμβαίνουν πολλά κακά πράγματα. Συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ξεχωριστά τη Δευτέρα ότι κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις σε περιοχές αμάχων στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν δυσκολέψει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ απειλεί να «εξαλείψει» τη Χαμάς αν παραβιάσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «εξαλείψει» τη Χαμάς εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, λέγοντας τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να διατάξει μια νέα επίθεση στην περιοχή.

«Αν χρειαστεί, θα εξαλειφθούν και το γνωρίζουν αυτό», είπε ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι αν η βία στη Γάζα συνεχιστεί, «θα μπούμε και θα την ισιώσουμε και θα συμβεί πολύ γρήγορα και αρκετά βίαια».

Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα εμπλακούν σε καμία ανανεωμένη μάχη, πρόσθεσε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι άλλες δυνάμεις βρίσκονται εκεί και είναι έτοιμες να εκτελέσουν εντολές σε περίπτωση που αποφασίσει ότι η Χαμάς έχει παραβιάσει την εκεχειρία.

«Υπήρξαν χώρες που με κάλεσαν όταν είδαν μερικές από τις δολοφονίες με τη Χαμάς, λέγοντας ότι θα θέλαμε πολύ να παρέμβουμε και να φροντίσουμε την κατάσταση μόνοι μας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα τους δώσουμε μια μικρή ευκαιρία και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει λίγο λιγότερη βία».

Η Αυστραλία θα αποκτήσει αμερικανικά υποβρύχια

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος επισκέπτεται τις ΗΠΑ, πως η χώρα του θα παραλάβει υποβρύχια στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνάφθηκε το 2021, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πρόσφατα εκφράσει αμφιβολίες.

«Τα υποβρύχια που εμείς αρχίσαμε να κατασκευάζουμε για την Αυστραλία προχωρούν πραγματικά καλά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έχοντας στο πλευρό του τον Αλμπανέζι, στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως η συμφωνία «προχωρά πραγματικά πολύ γρήγορα, πολύ καλά».

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Άντονι Αλμπανέζι υπέγραψαν μια συμφωνία για σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά σήμερα στον Λευκό Οίκο.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε πως η συμφωνία αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εδώ και τέσσερις ή πέντε μήνες.

Επίσκεψη στην Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους

Ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους, κατόπιν πρόσκλησης του Πεκίνου.

«Με προσκάλεσαν στην Κίνα και θα πάω κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Κίνα σχεδιάζει μια εισβολή στην Ταϊβάν. «Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα. Η Κίνα δεν επιθυμεί να το κάνει αυτό», διαβεβαίωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο θα συνάψουν μια «πολύ ισχυρή εμπορική συμφωνία» όταν θα ολοκληρωθούν οι επαφές που θα έχει στη Νότια Κορέα γιατί «πρέπει να ευημερήσουν από κοινού».

«Και οι δύο μας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι θέλει από την Κίνα να αγοράζει αμερικανική σόγια.

