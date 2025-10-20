MED 9 – Μακρόν: Συνάντηση των «προθύμων» στο Λονδίνο με Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι μια ομάδα χωρών που δεσμεύτηκε να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συναντηθεί την Παρασκευή στο Λονδίνο, στην οποία παρών θα είναι και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ο Μακρόν έκανε τη δήλωση αυτή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σλοβενία κατά τη σύνοδο κορυφής των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης MED9.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Λονδίνο την Παρασκευή για να παραστεί στη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων», ανέφερε σήμερα μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Στη «Συμμαχία των προθύμων» μετέχουν χώρες που προτίθενται να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αυτήν την εβδομάδα θα υπάρξουν «πολλές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη».

