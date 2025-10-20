Την ανάγκη να επιστρέψουν όλοι οι σοροί ομήρων στο Ισραήλ εξέφρασε μιλώντας στην Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πρέπει να φέρουμε τους δολοφονημένους ομήρους στην πατρίδα μας, μέχρι τον τελευταίο» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος διάβασε τα ονόματα των 16 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ξεκινώντας από τον Χαντάρ Γκόλντιν, έναν αξιωματικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που σκοτώθηκε το 2014.

«Κανείς δεν χρειάζεται να μας υπενθυμίζει τη σημασία της ιερής αποστολής της επιστροφής των δολοφονημένων ομήρων», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Εργαζόμαστε ασταμάτητα, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης που είχα λίγο πριν φτάσω εδώ», ανέφερε, κάνοντας μια πιθανή αναφορά στη συνάντησή του με τους κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Νετανιάχου απέρριψε τις κατηγορίες ότι η συμφωνία που αποδέχτηκε το Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ήταν στο τραπέζι πριν από ένα χρόνο. «Σε κανένα στάδιο – ούτε πριν από έξι μήνες, ούτε πριν από ένα χρόνο, ούτε πριν από ενάμιση χρόνο – σε κανένα στάδιο η Χαμάς δεν ήταν έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση που πετύχαμε τώρα. Την επιστροφή όλων των ομήρων μας ταυτόχρονα, τον έλεγχο του Ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Γάζας, την παρουσία του Ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Γάζας και μια ρητή δέσμευση με ευρεία διεθνή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών χωρών και σχεδόν όλου του μουσουλμανικού κόσμου, για την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς».

“We have reestablished ourselves as a great power,” Israeli PM Netanyahu declares at the opening of the Knesset’s winter session. “We agreed with President Trump that Hamas’ military power will be eradicated" pic.twitter.com/31trHX4IrW — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 20, 2025

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε… όλους τους στόχους του πολέμου», υπόσχεται, κάνοντας λόγο για «εξάλειψης της Χαμάς ως διπλωματικού και στρατιωτικού παράγοντα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα συζητήσει τις περιφερειακές προκλήσεις και ευκαιρίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στις 8 το βράδυ νέα σορό ομήρου.

Διαβάστε επίσης:

Συμφωνία Τουρκίας και Ισραήλ για την έξοδο μελών της οικογένειας Χανίγια από τη Γάζα

Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ισραηλινού ομήρου

Λούβρο: Τα σενάρια για την κλοπή του αιώνα – Πώς έκαναν φτερά οι ανεκτίμητοι θησαυροί- Κίνδυνος να μη βρεθούν ποτέ τα κλοπιμαία